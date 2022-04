Premiera nowego serialu Canal+ "Powrót". W roli głównej Bartłomiej Topa (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Canal+ rozpoczyna emisję polskiego serialu "Powrót"

• "Powrót" to niezwykła historia zwykłego faceta, Jana Starosteckiego (Bartłomiej Topa), która zaczyna się od nagłej śmierci i jeszcze bardziej zaskakującego zmartwychwstania

Nowy serial Canal+ "Powrót" to opowieść o prowadzącym zwykłe i proste życie facecie - Janie Starosteckim - który na samym początku tej historii umiera na zawał serca, po czym... zmartwychwstaje! Początkowo euforyczny szybko odkrywa, że jego dotychczasowe życie było warte mniej, niż sądził i nikt nie przejął się jego śmiercią. Żona - Agata - wyrzuciła na śmietnik wszystkie jego rzeczy i ruszyła dalej. Jan wykorzystuje swój powrót - zaczyna żyć inaczej i szuka nowych perspektyw, zmienia swój sposób patrzenia na świat. Pytanie brzmi, czy to rzeczywiście przyniesie mu szczęście? Czy śmierć tchnie w niego nowe życie?Nowa produkcja to przede wszystkim komedia. W drugiej warstwie jednak skrywa w sobie refleksję i otacza widza siłą męskich i damskich przyjaźni, wolności, miłości i chęci do życia. Udowadnia, że na zmiany nigdy nie jest za późno.W obsadzie m.in. Bartłomiej Topa, Wojciech Mecwaldowski, Maria Dębska, Magdalena Walach, Matylda GiegżnoTelewizyjna emisja w piątki o godz. 21.00 na antenie Canal+ Premium. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne w serwisie Canal+ Online.