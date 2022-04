"Zupa nic", "Szybcy i wściekli 9", "Piotruś Królik 2: Na gigancie" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na wielkanocny weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Zupa nic", "Szybcy i wściekli 9", "Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów", "Wyrolowani", "Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności", Piotruś Królik 2: Na gigancie

Wielkanocy weekend wrozpocznie premiera polskiego serialu(15 kwietnia). To historia Jana, który dostaje od losu drugą szansę, kiedy nagle umiera na zawał serca i... nieoczekiwanie zmartwychwstaje. Jak będzie wyglądać jego nowe życie?W Wielką Sobotę(16 kwietnia). To kolejna odsłona uwielbianej serii o przygodach, rodzinie i przyjaźni. Główna bohaterka - dziewczynka pełna energii - przeprowadza się do Miradero, aby zamieszkać z ojcem, z którym dawno nie miała kontaktu. Senne miasteczko zdecydowanie nie robi na niej wrażenia, dopóki nie odkrywa wyjątkowego związku ze swoją zmarłą matką - nieustraszoną kaskaderką jeździecką. Szybko nawiązuje więź z dzikim mustangiem i poznaje dwójkę nowych przyjaciół, którzy kochają konie równie mocno jak ona. Gdy bezduszny awanturnik planuje schwytać mustanga i jego stado, dziewczynka wraz z przyjaciółmi wyrusza w epicką podróż na ratunek koniowi, który połączył ją nierozerwalnym więzem ze spuścizną po matceDruga sobotnia propozycja to(16 kwietnia). Dominic Toretto (Vin Diesel) wiedzie spokojne życie i razem z Letty (Michelle Rodriguez) wychowuje syna Briana. Roman (Tyrese Gibson ), Tej (Chris "Ludacris" Bridges) i Ramsey (Nathalie Emmanuel) informują go, że samolot Pana Nikt został zaatakowany, a sprawcy porwali Cipher (Charlize Theron). Maszyna miała rozbić się w Hiszpanii. Dom i Letty dołączają do ekipy, która rusza na poszukiwania. Trafiają na ślad potężnej broni, dzięki której można włamać się do każdego komputera. Drużyna wpada jednak w zasadzkę i musi stawić czoło prywatnej armii dowodzonej przez Jacoba (John Cena) , brata Doma, który kradnie cenny sprzęt. Toretto i jego kompani uciekają, a wkrótce dołącza do nich Mia (Jordana Brewster). Muszą stawić czoło Jacobowi, co nie będzie łatwe. Wspiera go bowiem dysponujący wielkimi pieniędzmi Otto (Thue Ersted Rasmussen). Przyjaciele nie mogą jednak pozwolić, by potężna broń trafiła w ich ręce. Rozpoczyna się widowiskowy pojedynek, w którym stawką są losy świata.W pierwszy dzień świąt propozycja dla całej rodziny(17 kwietnia). Ola i Olo należą do uroczego gatunku Flumaków, którym zachwycił się przed laty nawet sam Karol Dawin. Ale, co z tego, jak jest to gatunek niestety zagrożony wyginięciem... Flumaki to takie okrągłe istoty z wielką dziurką w środku, przypominające słynne donuty. Są zresztą nie mniej słodkie niż one. Pomimo uroku i dobroci, jaka od nich bije nawet przez własnych ziomali uważani są za nieogarnięte fajtłapy. Czyli, jak zawsze mają w życiu pod górkę i pod... dziurkę. Aby odmienić swój los Ola i Olo postanawiają wyruszyć w pełną przygód wyprawę, by odnaleźć zaginionego naukowca, który podobno wie, jak odkręcić zbliżającą się katastrofę, która na zawsze ma zmieść z powierzchni Ziemi całe ich plemię.Lany Poniedziałek rozopocznie(18 kwietnia). Psoty Piotruś (Jordan A. Nash), ośmioletnia Alicja (Keira Chansa) oraz ich starszy brat David (Reece Yates) spędzają pełne przygód lato na angielskiej wsi. Natchnieni przez rodziców, Jacka i Rose (David Oyelowo i Angelina Jolie) każdego dnia puszczają wodze fantazji i spędzają miło czas w swoim gronie. Jednego dnia wyprawiają herbaciane przyjęcie, kolejnego walczą na drewniane miecze, by za chwile zamienić się w członków pirackiej załogi. Chwile szczęścia kończą się jednak, gdy pewnego dnia dochodzi do tragedii. Piotruś chcąc udowodnić swoim pogrążonym w żałobie rodzicom, że jest bohaterem, postanawia wraz z Alicją wyjechać do Londynu, by zaradzić ich potęgującym się problemom finansowym. Ich niespodziewana wyprawa da początek wielkiej przygodzie, podczas której Alicja odkryje tajemniczą króliczą norę, a jej niesforny brat wkroczy do świata fantazji, jako nieustraszony przywódca Zaginionych Chłopców. To co nastąpi później, odmieni na zawsze losy nieustraszonego rodzeństwa i zapisze się w historii na zawsze.Świąteczny weekend zakończy polska komedia obyczajowa(18 kwietnia). Marta jest niepoprawną romantyczką i marzy o przeżyciu pierwszej prawdziwej miłość. Mieszka wraz siostrą Kasią, babcią i rodzicami na typowym polskim, PRL-owskim osiedlu. Z pozoru nic im nie brakuje. Mają wypoczynek, dwa pokoje i kartki na jedzenie. Jednak kiedy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch, w jej matce Elżbiecie (Kinga Preis) na nowo obudzi się potrzeba wolności i chęć wyrwania się z szarej i ponurej Polski. Tadek (Adam Woronowicz), upokarzany przez system inteligent, szybko przystaje na szalony pomysł żony, mając nadzieje, że w końcu dorówna majątkiem opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Sprytne małżeństwo odkrywając powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, niebawem przekona się, jak wygląda prawdziwe życie poza granicami kraju. Czy ta przygoda skończy się dla wszystkich dobrze?Weekend premier wrozpocznie horror(15 kwietnia). Zoey (Taylor Russell) walczy z traumą po ostatnich strasznych przeżyciach. Gotowa jest na wszystko, aby sprawiedliwość dosięgnęła ludzi, którzy zamknęli ją i pięcioro innych osób w morderczym domu zagadek. Ponieważ wie, że to organizacja o nazwie Minos stoi za tą nieludzką grą, zamierza przeprowadzić własne śledztwo i zdemaskować morderców. Ben (Logan Miller), który tak jak i Zoey uniknął śmierci, wolałby zapomnieć o minionych wydarzeniach. Mimo to decyduje się pojechać z kobietą do Nowego Jorku, by odszukać członków znienawidzonego stowarzyszenia. Chce w ten sposób odwdzięczyć się Zoey za uratowanie mu życia. Niestety, na miejscu oboje wpadają w pułapkę. Trafiają do kolejnego strasznego escape roomu. Tam spotykają inne osoby, które - jak się okazuje - także już raz wygrały życie w morderczej grze. Teraz cały koszmar zaczyna się na nowo. Krwawe igrzyska może wygrać tylko jeden z ich uczestników.Z kolei wielkanocną Megapremierą będzie film(17 kwietnia). Bea (Rose Byrne) i Thomas (Domhnall Gleeson) decydują się wziąć ślub. Mieszkają w sielskiej okolicy razem z psotnym Piotrusiem Królikiem i jego grzecznymi krewnymi. Zainspirowana obserwacją swoich sympatycznych przyjaciół kobieta pisze książkę dla dzieci o ich przygodach, w której Piotrusia przedstawia jako łobuziaka. Wkrótce otrzymuje informację od wydawcy, Nigela Basila-Jonesa (David Oyelowo), że ten zgadza się opublikować jej dzieło. Bea i Thomas wybierają się do miasta na spotkanie z mężczyzną i zabierają ze sobą króliki. Na miejscu okazuje się, że Nigel stworzył już plan marketingowy w celu podniesienia sprzedaży książki. Gdy Piotruś orientuje się, iż zakłada on przedstawianie go jako sprawcy wszystkich kłopotów, ucieka ze spotkania. Jest zły, że ludzie tak go postrzegają. Na ulicy wpada na starszego wiekiem królika, Barnabę, który przedstawia mu się jako dawny kolega jego ojca. Wkrótce Piotruś poznaje resztę tej niepokornej paczki. Z początku czuje się między nimi jak najlepiej. Problemy się zaczynają, gdy zostaje wciągnięty w plan napadu na targ.Premierową Wielkanoc wrozpocznie dramat(16.04, Cinemax 2). Sascha (Katharina Behrens) już od kilku lat pracuje jako dama do towarzystwa w agencji "Queens". Pewnego dnia zostaje tam zatrudniona Maria (Adam Fresna). Nowa dziewczyna zwraca na siebie uwagę tatuażami, kolczykami i osobliwym zachowaniem. Podczas przerw pisze poematy, czym odróżnia się od koleżanek z pracy. Wkrótce między Saschą i Marią wybucha namiętność.W świąteczną niedzielę(17.02, Cinemax). Ellen (Patricia Clarkson) jest nowoczesną kobietą, a jej mąż Scott (Brendan Gleeson) to tradycjonalista. Para ma poważne problemy małżeńskie i uczęszcza na terapię. Przed każdą sesją spotykają się na dziesięć minut w kawiarni. Czas ten poświęcają głównie na kłócenie się. Z tych gorących dyskusji wyłania się jednak obraz ich dawnego życia, w którym zdarzały się m.in. zdrady, ale także refleksja o przyszłości czekającej ich związek.Druga premiera to(17.02, Cinemamx 2). Keti (Nutsa Kukhianidze) i jej szesnastoletni syn Nika (Iva Kimeridze) wpadają w tarapaty, kiedy pewnego dnia chłopak potrąca autem starszego mężczyznę. Rodzina ofiary zgadza się wstrzymać z wniesieniem zarzutów przeciwko nastolatkowi, jeżeli dostaną rekompensatę finansową. Keti ma bardzo mało czasu, by uzbierać sporą sumę. W przeciwnym wypadku jej syn może trafić do więzienia. Wkrótce dzieje się coś, czego nikt nie przewidział, a dramat zamienia się w tragifarsę.