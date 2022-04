Specjalna ramówka Discovery Historia. 79. rocznica powstania w getcie warszawskim

Łukasz Szewczyk

• 19 kwietnia 1943 roku, kiedy Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację getta warszawskiego, kilkaset bojowniczek i bojowników żydowskiego pochodzenia odpowiedziało zbrojnym oporem.

• Z okazji 79 rocznicy wybuchu powstania, Discovery Historia przygotowało dla swoich widzów specjalną ofertę programową.

Mało kto wie, że przy Muzeum Auschwitz-Birkenau działa jedna z najnowocześniejszych pracowni konserwatorskich na świecie. To właśnie tam doświadczeni konserwatorzy i archeolodzy na podstawie pojedynczych przedmiotów, a czasem nawet ich fragmentów odtwarzają tożsamość poszczególnych ofiar Holokaustu. Fabularyzowany serial dokumentalnyopowiadający o ich niesamowitej i emocjonującej pracy będzie można zobaczyć w poniedziałek, 19 kwietnia o godzinie 20.00.Tuż po nim przyjdzie pora na(19 kwietnia, godz. 22.00). Dokument bazując na listach i niemieckich meldunkach z okupowanej Warszawy pokazuje jak wyglądało powstanie z punktu widzenia żołnierzy Wehrmachtu. Głównymi bohaterami filmu są były oficer Wehrmachtu, radiotelegrafista artylerii oraz saper, który w ramach swoich służbowych obowiązków szedł przed komando SS i torował mu drogę wysadzając drzwi.To nie wszystko! Na antenie Discovery Historia będzie można zobaczyć także debiut reżyserski wybitnego pisarza ("Rejwach", "Poufne), reportera i fotografa Mikołaja Grynberga. Grynberg słynie z przenikliwych i niezwykle szczerych rozmów z dziećmi oraz wnukami ocalałych z Holokaustu polskich Żydów. To właśnie te świadectwa stały się punktem wyjścia do jego wspólnego projektu z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W poruszającym dokumencie(19 kwietnia, godzina 23.00) bohaterowie nie tylko opowiadają indywidualne historie swoich rodzin, ale także mierzą się z często trudnymi pytaniami o antysemityzm, tożsamość czy współczesną Polskę. Na pytanie jak to jest być współczesnym Żydem? odpowiadają różne pokolenia, nawet te, które nie miały bezpośredniej styczności z Ocalałymi ze swoich rodzin. Ludzie z wielkich miast, jak i polskiej prowincji. Dzięki temu można przyjrzeć się jak w naszym społeczeństwie zmienia się nasza pamięć o Zagładzie i jaką rolę pełni w świadomości dzisiejszych młodych ludzi.