Derby Madrytu, finał Pucharu Anglii, wyścigi F1, Ekstraliga - hity maja w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W maju ELEVEN SPORTS pokaże na swoich antenach kilkadziesiąt meczów piłkarskich, które zadecydują o losach kluczowych rozgrywek piłkarskich we Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Francji, Portugalii i Belgii.

• Dla fanów motorsportu zaplanowano m. in. transmisję prestiżowego wyścigu Formula 1 o Grand Prix Monako oraz relacje ze spotkań żużlowej PGE Ekstraligi.

W maju widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli śledzić ekscytujący finisz rozgrywek LaLiga Santander, jednej z najpopularniejszych lig piłkarskich w Europie. Uwaga kibiców skupi się przede wszystkim na Realu Madryt, który jest bardzo bliski swojego 35. tytułu mistrza Hiszpanii. Przed decydującą fazą sezonu zespół ze stolicy niczego nie może być jednak pewny, bo FC Barcelona oraz Sevilla FC nie zwalniają tempa i wciąż utrzymują na nim presję. Ostatniego słowa w walce o miejsca w czołówce nie powiedziało również broniące trofeum Atlético Madryt. W nadchodzącym miesiącu kluczowe będą derby Madrytu, w których Real zmierzy się na wyjeździe z Atlético. Królewscy nie przegrali żadnego z poprzednich 11 ligowych spotkań z lokalnym rywalem i jeśli podtrzymają tę fantastyczną passę, to zapewne już nic nie przeszkodzi im w świętowaniu mistrzostwa. Dwa tygodnie później, 22 maja, odbędzie się finałowa kolejka sezonu 2021/22. Po niej kibice poznają komplet drużyn, które będą reprezentowały Hiszpanię w następnej edycji europejskich pucharów oraz tych, które spadną z LaLiga Santander.Najważniejsze transmisje:• Atlético Madryt - Real Madryt, 8 maja• Finałowa kolejka, 22 majaRozgrywki Serie A należą do najbardziej atrakcyjnych w Europie, a końcówka tego sezonu będzie jednym z najbardziej emocjonujących finiszów w ostatnich latach. Rywalizacja jest niezwykle wyrównana, dzięki czemu szanse na mistrzostwo wciąż zachowują aż cztery kluby: AC Milan, Inter Mediolan, SSC Napoli i Juventus FC. W maju ELEVEN SPORTS pokaże cztery ostatnie kolejki sezonu, które zdecydują o tym, kto zostanie mistrzem Włoch. Szczególnie ciekawie zapowiada się konfrontacja Milanu z Atalantą Bergamo, czyli inną czołową drużyną, która wprawdzie nie ma już szans na Scudetto, ale nadal liczy się w grze o awans do europejskich pucharów. Kibice mają nadzieję na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły starciu obu zespołów jesienią. Wówczas mediolańczycy wygrali 3:2, jednak losy zwycięstwa ważyły się do ostatnich sekund meczu. Na San Siro będzie można zobaczyć w akcji m.in. Zlatana Ibrahimovicia, Rafaela Leão, Oliviera Giroud, Duvána Zapatę, Luisa Muriela i Mario Pasalicia.Warto dodać, że w podczas majowych transmisji widzom ELEVEN SPORTS zaprezentują się Polacy, którzy odgrywają we włoskich klubach ważne role, m.in. Piotr Zieliński w SSC Napoli, Wojciech Szczęsny w Juventusie FC, Bartosz Bereszyński w UC Sampdorii oraz Krzysztof Piątek w ACF Fiorentinie.Najważniejsze transmisje:• AC Milan - Atalanta Bergamo, 15 maja• Finałowa kolejka, 22 majaW maju na Wembley Stadium odbędzie się wielki finał Pucharu Anglii, w którym Liverpool FC zmierzy się z Chelsea FC. Obie ekipy zakwalifikowały się do decydującego meczu dzięki świetnym występom w półfinałach -The Reds wyeliminowali Manchester City (3:2), a The Blues pokonali Crystal Palace (2:0). Co ciekawe, pod koniec lutego Liverpool zmierzył się z Chelsea w finale Carabao Cup (Puchar Ligi Angielskiej). Wówczas rywalizacja była tak wyrównana, że o triumfie zespołu z Anfield przesądziła dopiero długa seria rzutów karnych zakończona wynikiem 11:10. Drużyna Thomasa Tuchela ma szansę, by zrewanżować się piłkarzom Jürgena Kloppa, ale nie będzie o to łatwo, bo ci w 2022 roku w krajowych rozgrywkach nie przegrali dotychczas żadnego spotkania. Mohamed Salah, Sadio Mané i spółka czy Mason Mount, Kai Havertz oraz ich koledzy? Kto będzie mógł świętować na koniec sezonu na słynnym Wembley Stadium?THE EMIRATES FA CUP (Puchar Anglii) - FINAŁ• Liverpool FC - Chelsea FC, 14 majaCzy w maju Paris Saint-Germain potwierdzi dominację w Ligue 1 Uber Eats i przypieczętuje swój dziesiąty tytuł mistrza Francji? A może uniemożliwi mu to grupa pościgowa z Olympique Marsylia Arkadiusza Milika na czele? O tym będzie można przekonać się podczas transmisji w ELEVEN SPORTS. Na kilka kolejek przed finiszem sezonu paryżanie utrzymują bezpieczną przewagę nad resztą stawki, ale pozostałe kluby tylko czyhają na potknięcia Kyliana Mbappé, Leo Messiego, Neymara i spółki. W nadchodzącym miesiącu największym wyzwaniem PSG będzie wyjazdowe spotkanie z groźnym Montpellier HSC. To ekipa, która preferuje ofensywny futbol i strzela sporo goli, więc na pewno stawi piłkarzom trenera Mauricio Pochettino silny opór.W maju bardzo ciekawie zapowiada się także walka o awans do europejskich pucharów, w których ważne role mogą odegrać Polacy. Wśród faworytów do tych miejsc są bowiem takie zespoły jak wspomniany Olympique Marsylia, RC Lens Przemysława Frankowskiego czy RC Strasbourg Karola Fili.Najważniejsze transmisje:• Montpellier HSC - Paris Saint-Germain, 14 maja• Finałowa kolejka, 21 majaFC Porto jest coraz bliżej mistrzostwa Portugalii, ale osiągnięcie upragnionego celu stara się mu uniemożliwić grupa pościgowa z broniącym tytułu Sportingiem CP i SL Benfiką na czele. O wszystkim zadecydują mecze, które cała trójka kandydatów rozegra w maju. Na pierwszy plan wysuwa się słynne O Clássico, czyli konfrontacja Benfiki z Porto. Starcia pomiędzy najbardziej utytułowanymi portugalskimi klubami zawsze wzbudzają wielkie emocje, jednak to najbliższe zapowiada się szczególnie ciekawie, bo będzie miało kluczowe znaczenie dla układu w czołówce tabeli na koniec sezonu. Co ciekawe, Porto nie przegrało ośmiu spotkań z rzędu z odwiecznym rywalem. Tak dobra passa w historii zmagań obu drużyn nie zdarzyła się od kilkudziesięciu lat. Jeśli Smoki ją podtrzymają, to tytuł trafi w ich ręce jeszcze przed ostatnią kolejką. Na Estádio do Dragão kibicom zaprezentują się największe gwiazdy ligi portugalskiej, takie jak Darwin Núñez czy Mehdi Taremi, którzy są głównymi kandydatami do korony króla strzelców obecnych rozgrywek.Najważniejsze transmisje:• SL Benfica - FC Porto, 8 maja• Finałowa kolejka 15 majaRoyale Union Saint-Gilloise to sensacyjny beniaminek ligi belgijskiej, który zdominował sezon zasadniczy i do fazy finałowej przystąpił w roli lidera rozgrywek. Barw tego klubu broni obecnie Kacper Kozłowski uważany za jeden z największych talentów w europejskim futbolu. W belgijskiej ekstraklasie walka o tytuł mistrza rozstrzyga się w składającej się z sześciu kolejek fazie play-offs, w których biorą udział cztery najlepsze zespoły. W bieżącej kampanii obok wspomnianego Unionu są to Club Brugge KV, RSC Anderlecht i Royal Antwerp FC. Majowe mecze tych drużyn przesądzą o tym, kto sięgnie po tytuł, kto awansuje bezpośrednio do europejskich pucharów, a kto będzie musiał występować w ich eliminacjach.Najważniejsze transmisje:• Finałowa kolejka, 22 majaPoczątek nowego sezonu Formula 1 pokazał, że w tym roku walka o tytuł mistrza świata może być bardzo wyrównana, a kandydatów do końcowego triumfu należy upatrywać nie tylko w zespołach Mercedes-AMG Petronas F1 Team i Oracle Red Bull Racing, ale także w stajni Scuderia Ferrari. Reprezentujący ją Charles Leclerc i Carlos Sainz spisują się fantastycznie, przez co Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez i George Russell mają mocno utrudnione zadanie w rywalizacji o najwyższe lokaty. Grono faworytów jest szerokie, bo spore aspiracje zgłaszają również inne ekipy, jak choćby McLaren F1 Team, którego barw bronią Lando Norris oraz Daniel Ricciardo. W maju elita motorsportu spotka się aż trzykrotnie: w Miami podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych, w Barcelonie w trakcie Grand Prix Hiszpanii oraz w Monte Carlo, gdzie odbędzie się najbardziej prestiżowy w całym cyklu wyścig o Grand Prix Monako. Szczególne emocje wzbudzą zmagania na Lazurowym Wybrzeżu, ponieważ tam różnice w czołówce są zwykle bardzo małe. Przed rokiem po zaciętej walce triumfował Max Verstappen, który awansował wówczas na fotel lidera klasyfikacji generalnej, a kilka miesięcy później świętował swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata. Kto okaże się najlepszy tym razem?2022 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP®:• FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2022, 6 - 8 maja• FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022, 20 - 22 maja• FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022, 27 - 29 majaOd początku nowego sezonu PGE Ekstraligi BETERD SPARTA Wrocław ma kilku poważnych konkurentów w walce o mistrzostwo Polski. W maju widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą w akcji dwójkę z nich - MOTOR Lublin i FOGO UNIĘ Leszno. Starcie tych ekip będzie szlagierem nadchodzącego miesiąca i może mieć spory wpływ na losy rywalizacji o miejsca gwarantujące awans do fazy play-off. Na Stadionie MOSiR Bystrzyca w Lublinie w barwach gospodarzy wystąpi rewelacyjny Mikkel Michelsen, który na początku rozgrywek przyćmił samego Bartosza Zmarzlika. Z kolei w szeregach gości kibicom zaprezentuje się doświadczony Jason Doyle, który w obu spotkaniach pomiędzy tymi zespołami w poprzednim sezonie zdobył w sumie aż 27 punktów.Najważniejsza transmisja:• MOTOR Lublin - FOGO UNIA Leszno, 6 maja