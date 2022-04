9 kanałów w języku ukraińskim w telewizji internetowej Polsat Box i serwisie Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Operator Polsat Box w ramach usługi telewizji internetowej z dekoderem oraz serwis Polsat Box Go wprowadzili 8 nowych kanałów w języku ukraińskim

• Przez 3 miesiące będzie można je oglądać bez dodatkowych opłat.

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie do Polski dociera coraz większa liczba uchodźców. Aby zapewnić im dostęp do bieżących informacji z kraju oraz umilić czas, Polsat Box oraz Polsat Box Go przygotowali nowy, dostępny promocyjnie bez opłat pakiet z 9 popularnymi kanałami:- z bogatą biblioteką seriali;- oferujący rozrywkę o tematyce lifestylowej;- z relacjami sportowymi z takich dyscyplin jak siatkówka, koszykówka, motosport, hokej, MMA czy boks;- z filmami fabularnymi, serialami telewizyjnymi oraz wiadomościami ze świata kina;- z rodzinną rozrywką z serialami i pozycjami dla najmłodszych widzów;- z filmami i serialami kryminalnymi, dramatami oraz thrillerami;- z programami edukacyjnymi oraz komediowymi;- prezentujący tematykę home&garding, majsterkowanie i remonty;- kanał informacyjny dostępny 24 godziny na dobę.W ramach otwartego okna Polsat Box przez trzy miesiące będzie zapewniał wszystkim abonentom telewizji internetowej z dekoderem bezpłatny dostęp do 9 stacji ukraińskich, znajdujących się na następujących pozycjach na liście kanałów: Ukraina 1 (pozycja 950), Ukraina 2 (pozycja 951), X-Sport (pozycja 952), Star Cinema (pozycja 953), Star Family (pozycja 954), Film UA Drama (pozycja 955), NLO2 (pozycja 956), Dacha (pozycja 957) oraz Ukraina 24 (pozycja 958).Telewizja internetowa od Polsat Box to swobodny dostęp do ulubionych kanałów telewizyjnych bez konieczności instalacji anteny satelitarnej - przez Internet od dowolnego dostawcy. Operator przygotował ofertę w dwóch wariantach: Praktyczną - ze stałym abonamentem na pakiet podstawowy lub Elastyczną - bez stałego zobowiązania. Aby cieszyć się ulubionymi programami w dowolnym miejscu, dekoder EVOBOX STREAM lub polsat box 4K lite wystarczy podłączyć do telewizora oraz do Internetu od dowolnego dostawcy.Pakiet Polsat Box Go Ukraina zawiera łącznie 9 kanałów i w ramach promocji przez 3 najbliższe miesiące będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników serwisu. Wystarczy założyć konto w serwisie Polsat Box Go i zalogować się, aby oglądać wszystkie pozycje.Ze wszystkich kanałów w języku ukraińskim mogą korzystać także osoby mieszkające poza granicami Polski - w ramach pakietu Polonia.Jednocześnie kanał informacyjny Ukraina 24, który bez opłat można śledzić w serwisie od końca lutego, cały czas jest dostępny na żywo także bez konieczności logowania.Treści dostępne w pakiecie Polsat Box Go Ukraina można oglądać w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnie wybranym urządzeniu - na komputerze na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.