"Nie karm Putina". Wspólna akcja Gazeta.pl i Miasto Jest Nasze

Łukasz Szewczyk

• Gazeta.pl wspólnie z serwisem Ukrayina.pl oraz stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze stworzyła akcję "Nie karm Putina"

• Akcja pokazuje jak za pomocą ekologii można przyczynić się do zmniejszenia zysków Rosji z handlu ropą.

Od początku wojny w Ukrainie, działając w duchu deklaracji redakcyjnej Gazeta.pl, portal angażuje się zarówno w pomoc uchodźcom, jak i rzetelnie informuje czytelników o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Wynikiem tych działań jest m.in. uruchomiony w ubiegłym miesiącu serwis w języku ukraińskim - Ukrayina.pl. Teraz Gazeta.pl i Ukrayina.pl wraz ze stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze organizują akcję "Nie karm Putina", w której informują, jak za pomocą ekologii można przyczynić się do zmniejszenia zysków Rosji z handlu ropą.- tłumaczy Rafał Madajczak, dyrektor kreatywny Gazeta.pl.W ramach akcji "Nie karm Putina" na łamach Gazeta.pl i Ukrayina.pl można przeczytać eksperckie teksty Patryka Strzałkowskiego, redaktora naczelnego serwisu Zielona.Gazeta.pl, stworzone we współpracy ze stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze. Materiały podpowiadają, w jaki sposób każdy z nas może samodzielnie ograniczyć zużycie ropy. Dodatkowo, na nośnikach reklamy zewnętrznej w ośmiu największych miastach Polski pojawią się plakaty nawiązujące stylistyką do lat 50. XX w., propagujące m.in. korzystanie z transportu publicznego czy lokalne zakupy.- mówi Jan Mencwel, sekretarz stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. -Akcja "Nie karm Putina" to kolejny wyraz zaangażowania zespołu Gazeta.pl w działania na rzecz klimatu, a także forma wsparcia Ukrainy. W projekt zaangażowany jest również utworzony niedawno serwis Ukrayina.pl, na którym uchodźcy z Ukrainy mogą znaleźć praktyczne informacje dotyczące m.in. tego, jak załatwić w Polsce formalności, gdzie wyrobić dokumenty i jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości - wszystko w języku ukraińskim. Akcję na swoich łamach prezentuje również Expres.online, serwis internetowy ogólnoukraińskiej gazety "Expres", którego dziennikarze tworzą treści do serwisu Ukrayina.pl.