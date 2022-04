"Nigdy więcej." Multimedialny reportaż Wirtualnej Polski w rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie

Łukasz Szewczyk

• "Nigdy więcej. A już nikomu miało się nie śnić."

• To przesłanie nowego reportażu Wirtualnej Polski oraz Magdaleny Rigamonti i Jarosława Włodarczyka.

• W rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie przypominają wydarzenia w formie interaktywnego reportażu multimedialnego.

Wirtualna Polska w partnerstwie z pomysłodawcami projektu - dziennikarzami Magdaleną Rigamonti i Jarosławem Włodarczykiem w nowoczesny sposób przypomina o wydarzeniach sprzed 79 lat dodając aktualny kontekst wojny na Ukrainie. Reportaż oparty jest na wywiadach ze świadkami historii oraz ich potomkami, którzy mówią o koszmarze wojny. Nawiązuje do wydarzeń sprzed dekad, ale - przede wszystkim - jest jednocześnie punktem wyjścia do przemyśleń o wydarzeniach bieżących - wojny w Ukrainie, brutalnej inwazji Rosji, ludobójstwa w Buczy i innych miastach ukraińskich. Reportaż dostępny na specjalnej stronie www.nigdywiecej.wp.pl - mówi Paweł Kapusta, zastępca redaktora naczelnego Wirtualnej Polski.W wywiadach w formie wideo przedstawione zostały cztery poruszające rozmowy ze świadkami historii. Ukazują perspektywę żydowską, polską oraz niemiecką. Wideo przeplata się w atrakcyjnej formie z tekstem i zdjęciami archiwalnymi. Wszystko to utrzymane w narracji "żeby mi się już nie śniło" - wszyscy bohaterowie do dziś, mimo upływu dekad, mają koszmary związane z tamtymi wydarzeniami. Wstrząsające świadectwo tych ludzi ma zostawiać odbiorcę z myślą: nigdy więcej wojny. Dziś to aktualne i ważne hasło.- mówi Magdalena Rigamonti.- mówi Jarosław Włodarczyk.- mówi Jarosław Włodarczyk.- dodaje Magdalena Rigamonti.Bohaterami reportażu są:- pseudonim "Antek", rocznik 1929. Żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego, więzień obozu koncentracyjnego Flossenbürg, z którego podczas marszu śmierci trafił do obozu Dachau. Naukowiec, nauczyciel akademicki i dziekan w SGGW; major WP, były prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i członek Rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.Krystyna Budnicka - (urodzona jako Hena Kuczer w religijnej rodzinie żydowskiej), rocznik 1932, przeżyła getto warszawskie, przez dziewięć miesięcy ukrywała się z rodzicami i rodziną w bunkrze przy ul. Zamenhofa. W czasie wojny zginęła cała jej rodzina. Absolwentka studiów pedagogicznych KUL, zawodowo zajmowała się dziećmi z porażeniem mózgowym, pracowała także w telefonie zaufania. Działaczka Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, honorowa obywatelka miasta stołecznego Warszawy- córka żydowskiej pediatry Adiny Blady-Szwajgier-Świdowskiej, lekarki dzieci warszawskiego getta. Aktorka i śpiewaczka. Na stałe związana z Teatrem Żydowskim w Warszawie. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Przewodnicząca Stowarzyszenia Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych Z Holokaustu.- urodzony w 1964 roku w Müsen w Westfalii. Mieszka w Polsce. Jest niezależnym publicystą, dokumentalistą i kierownikiem projektów w Polsce, Niemczech i Chorwacji. Autor jedenastu książek dotyczących rodzinnych, społecznych i politycznych skutków nazizmu i międzypokoleniowego przenoszenia traumy. Jest wnukiem esesmana Lothara von Seltmanna, który uczestniczył w akcji tłumienia powstania w Getcie Warszawskim.Reportaż został przygotowany w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Za produkcję i realizację materiałów odpowiedzialny jest dział wideo Wirtualnej Polski oraz zespół WP brand studio, a głównym producentem jest Michał Mandziak. Promocja reportażu obejmie kanały social media, spoty w radiu Tok FM oraz ekrany outdoor w 52 miastach w kraju.