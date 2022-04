Ligowe emocje z Hiszpanii, Francji i Włoch. Piłkarski tydzień z Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• We wtorek, środę i czwartek ELEVEN SPORTS pokaże na żywo łącznie dziesięć spotkań hiszpańskiej LaLiga Santander i francuskiej Ligue 1 Uber Eats, z udziałem zespołów walczących o czołowe pozycje w tabeli, a także jeden zaległy mecz włoskiej Serie A.

Po sensacyjnej porażce 0:1 z Cádiz CF strata FC Barcelony do prowadzącego Realu Madryt wynosi już piętnaście punktów. Katalończycy nadal zajmują jednak drugie miejsce i mają do rozegrania jeden mecz więcej, zatem nie stracili jeszcze szans na mistrzostwo kraju. Każda następna wpadka może je przekreślić, więc do czwartkowego hitu z szóstym w stawce Realem Sociedad podejdą mocno skoncentrowani. O wygraną będzie bardzo trudno, bo Baskowie są niepokonani od pięciu kolejek i walczą o miejsce dające prawo gry w Lidze Mistrzów UEFA.Po tytuł mistrzowski we Francji pewnie zmierza Paris Saint-Germain, które w niedzielę pokonało 2:1 Olympique Marsylia, głównego konkurenta w walce o krajowy prymat. Jeśli w środę wygra z Angers SCO, praktycznie zapewni sobie zdobycie najważniejszego trofeum we francuskiej piłce. Kibice ekipy ze stolicy liczą na skuteczność Kyliana Mbappé, lidera klasyfikacji strzelców Ligue 1 Uber Eats. Utalentowany napastnik zapewnił swojej drużynie wygraną 2:1 w październikowym meczu z Angers, w którym rywale zagrali bardzo ambitnie i decydującego gola stracili dopiero w końcówce. Czy także w rewanżu będą dla paryżan wymagającymi przeciwnikami?Plan transmisji:Wtorek (19 kwietnia):• godz. 20.55 LaLiga Santander: Real Betis - Elche CF (Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin GazdaŚroda (20 kwietnia):• godz. 18.40 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• godz. 18.55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• godz. 18.55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 19.55 LaLiga Santander:( Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• godz. 20.55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 20.55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• godz. 20.55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian KowalskiCzwartek (21 kwietnia):• godz. 18.55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• godz. 18.55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski• godz. 21.25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak