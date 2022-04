"Dziewczyny z Dubaju". Głośne polskie produkcje w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Polacy lubią polskie kino

• Wyniki Box Office, udowadniając, że pod względem popularności rodzime produkcje filmowe niczym nie ustępują tym zagranicznym

• Canal+ Online zapowiada największe polskie kinowe hity ubiegłego roku

W piątek (29 kwietnia 2022 roku) w serwisie Canal+ Online premiera najgłośniejszej polskiej premiery filmowej 2021 roku - "Dziewczyny z Dubaju". Oparty na reportażu Piotra Krysiaka o tym samym tytule film w reżyserii Marii Sadowskiej przez sześć tygodni utrzymywał się w czołówce Box Office, w tym cztery na pierwszym miejscu. Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...W wyścigu o tytuł najpopularniejszego polskiego filmu na podium znalazło się również(premiera 23 kwietnia w Canal+ Premium, od 24 kwietnia w Canal+ Online) Wojciecha Smarzowskiego. Najnowszy obraz jednego z najbardziej bezkompromisowych polskich reżyserów, zamknął pierwszą dziesiątkę największych kinowych hitów roku. Kolejna po "Klerze" i "Wołyniu" odważna produkcja opowiada równolegle miłosne historie dwóch par żyjących w różnych liniach czasowych. Z jednej strony obserwujemy gości w trakcie współczesnej zabawy weselnej, w której tle rozgrywają się osobiste dramaty i konflikty. Panna młoda w zaawansowanej ciąży z niepokojem obserwuje wybryki męża, a jej ojciec mierzy się z biznesowymi problemami. Jednocześnie senior rodu Antoni, w swych wspomnieniach z czasów młodości przenosi widzów do drugiej linii czasowej. Historia jego młodzieńczej miłości do żydowskiej dziewczyny przeplata się z teraźniejszością i ujawnia skrywane przez lata tajemnice.W TOP 20 kinowych hitów ubiegłego roku znalazła się również(już dostępny w Canal+ Premium i Canal+ Online) Kingi Dębskiej. W sentymentalnej podróży do czasu późnego PRL-u widzowie poznają rodzinę Makowskich. Zahukany inteligenta Tadeusz wraz z żoną Elżbietą, szefową zakładowej Solidarności oraz dwiema dorastającymi córkami - Martą i Kasią - i wspominającą powstańcze czasy babcią, mieszkają w małym mieszkaniu. Zdeterminowany, choć nieco nierozgarnięty Tadeusz podejmuje kolejne próby poprawy życiowej sytuacji rodziny, co generuje jednak jedynie kłopoty.Z kolei(premiera 19 kwietnia w Canal+ Premium, od 20 kwietnia w Canal+ Online) to pełnometrażowy debiut reżyserski Łukasza Ostalskiego, który opowiada historię dwóch braci z czasów II wojny światowej. Janek i Staszek podejmują ogromne ryzyko, chcąc pomóc swoim rówieśnikom Abramowi i Chaimowi, którzy uciekli przed niemieckim pogromem i nie mówiąc nikomu, ukrywają ich w swoim gospodarstwie. W rolach głównych: Mikołaj Matczak, Wojciech Ziętek, Jędrzej Hycnar, Jan Hrynkiewicz oraz Katarzyna Chojnacka.Z kolei(premiera 25 kwietnia w Canal+ Premium, od 26 kwietnia w Canal+ Online) to film dokumentalny dziennikarza i dramatopisarza Mikołaja Lizuta. W najnowszym obrazie opowiedział historię czterech wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu pod Białymstokiem - Gosi, Dominiki, Eweliny i Alicji. Dziewczyna mają za sobą trudne dzieciństwo - toksyczni rodzice, przemoc, alkohol i narkotyki, drobne przestępstwa. Teraz próbują poukładać sobie życie. Jak wyobrażają sobie przyszłość? Czy podejmą dobre decyzje?