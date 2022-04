Filmy krótkometrażowe Studia Munka SFP na antenie TVN Fabuła

Łukasz Szewczyk

• Do końca maja, w każdy piątek, TVN Fabuła odda antenę zdolnym twórcom i pokaże zrealizowane przez nich filmy krótkometrażowe.

• Obrazy powstałe w ramach programu "30 minut", wyprodukowane przez Studio Munka SFP, zostały obsypane nagrodami i podbiły serca publiczności wielu festiwali filmowych.

Cykl rozpocznie(22 kwietnia, godz. 22.15). Upalne lato, samotna przyczepa campingowa na plaży niedaleko małej nadmorskiej miejscowości. Dwójce braci czas wyznaczają treningi pływackie w morzu. Dla młodszego z nich będą to wyjątkowe wakacje - ojciec przygotowuje go do pierwszego startu na bardzo długim dystansie. Czy uda mu się przełamać swój strach i spełnić ambicje taty?Kolejna pozycja to film(29 kwietnia, godz. 22:15). Maciek chciał być dziennikarzem. Objechać świat jak Kapuściński. Niestety dorosłe życie nie zawsze dostosowuje się do naszych wyobrażeń o nim, więc dla uzyskania niezależności finansowej Maciek przyjął posadę w urzędzie swojego rodzinnego miasta. Niezależny specjalista do spraw promocji to przecież prawie dziennikarz. Jednak zaczęły mu się przytrafiać dziwne przygody. Z pomocą przyjaciela Maciek próbuje znaleźć źródło problemu i sposób jego opanowania.(6 maja). Środek lata. Upał. Wypełniony pasażerami pociąg jedzie nad morze. Nagle zatrzymuje się pośrodku niczego. Dziewczyna wpadła pod lokomotywę. Czekający na policję podróżni wychodzą z wagonów. Wyposażeni w ręczniki plażowe i koce rozkładają się na polance. Pojawia się piwo, kiełbasa i grill, są kremy do opalania i domysły na temat możliwych przyczyn samobójczej śmierci nastolatki. Ludzie bardziej przejmują się narastającym opóźnieniem pociągu niż leżącym obok trupem czy prawdziwą przyczyną wypadku.W ramach cyklu widzowie zobaczą także(13 maja). Ośmioletni Tomek ma przechlapane. Jego mama leży w szpitalu, starszy brat kradnie telefony, a ojciec jest na skraju załamania nerwowego. Jakby tego było mało, w szafie chłopca zamieszkał potwór. I to nie byle jaki - groźny, tajemniczy i raczej łakomy. Tomek musi wymyślić, jak pozbyć się niechcianego gościa, zanim ten pożre kogoś z rodziny lub jego samego. Najpierw jednak trzeba udowodnić wszystkim, że potwór jest prawdziwy.(20 maja) Rozalia jest aktorką. Sytuacja zawodowa zmusza ją do wyprowadzenia się z Warszawy do Wałbrzycha wraz z siedmioletnim synem Kazikiem. Nowe miejsce oznacza dla niej etatową pracę w lokalnym teatrze a dla jej syna nową szkołę. Na miejscu Rozalia zaczyna angażować się w znajomość z Darkiem, nowym nauczycielem Kazika. W nowej szkole zaczynają się jednak pojawiać problemy. Niespodziewanie wydarzenia z życia Rozalii splatają ją z jej sceniczną rolą.Cykl zakończy(27 maja). 10-letni Olaf żyje w świecie, w którym wynajmowanie członków rodziny i przyjaciół jest powszechną praktyką. Za odpowiednie pieniądze każdy może stworzyć sobie złudzenie idealnego szczęścia. Kiedy firma Rent a Life organizuje w szkole Olafa casting, chłopiec nie waha się ani chwili - zamierza wziąć w nim udział i za wszelką cenę dostać rolę przyjaciela na przyjęciu urodzinowym bogatej dziewczynki. Wkrótce okaże się, że cena za udział w tej iluzji jest wysoka.