Nickelodeon Ukraine Pluto TV za darmo dla klientów Play i UPC

Łukasz Szewczyk

• Play i UPC kontynuują wsparcie dla obywateli Ukrainy.

• Z myślą o najmłodszych ukraińskojęzycznych widzach wprowadzają kanał Nickelodeon Ukraine Pluto TV.

Wszyscy kliencibędą mogli skorzystać przez trzy miesiące z dostępu do kanału Nickelodeon Ukraine Pluto TV za darmo. Kanał dostępny jest w dekoderach UPC TV 4K BOX, Horizon (pozycja numer 620), Mediabox i UPC Moduł CI+ 4K (pozycja numer 680) oraz w aplikacji UPC TV GO.Także w, od 19 kwietnia 2021 roku wszyscy klienci PLAY NOW oraz PLAY NOW TV mogą skorzystać przez trzy miesiące z dostępu do kanału Nickleodeon Ukraine Pluto TV za darmo.Nickelodeon Ukraine Pluto TV to program w języku ukraińskim, prezentujący przez cały dzień znane i lubiane przez najmłodszych widzów programy Nickleodeon i Nick Jr, takie jak "Spongebob Kanciastoporty", "Pingwiny z Madagaskaru", "Psi Patrol", czy "Blaze Megamaszyny".