"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" w Netflixie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kolejna polska premiera prosto z kina w Netflixie

• O pięć lat starsi, ale niekoniecznie dojrzalsi faceci znowu ruszają do akcji.

Siła przyjaźni, chwile wzruszenia i szalone przygody uwielbianych przez widzów bohaterów. Jak potoczyły się ich losy? Co nastąpiło po przysłowiowym: "żyli długo i szczęśliwie"? W kolejnej odsłonie komedii o męskich "słabościach" Ricky walczy z twórczym kryzysem, Jarosław z atakami paniki, Filip szaleje na giełdzie, Stefan próbuje zapanować nad złością, a Kordian poskładać złamane serce. Tylko Tomek, jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie spełnia marzenia. I w końcu wpada przez to w kłopoty. W wir szaleństw facetów, poza znanymi z poprzedniej części Basią i Zosią, wciągnięta zostanie również zupełnie nowa bohaterka - tajemnicza Pestka.Po sukcesie pierwszej części filmu - "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" na planie ponownie spotkali się: Alicja Bachleda Curuś, Mikołaj Roznerski, Zbigniew Zamachowski, Maciej Zakościelny, Piotr Głowacki oraz Leszek Lichota. Do obsady dołączyły Karolina Bruchnicka, Katarzyna Skrzynecka oraz Joanna Jarmołowicz.Film "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" od 20 kwietnia 2022 roku na platformie Netflix