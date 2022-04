Nowe twarze Polsat Games (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Ksenia Chlebicka, prezenterka pogody kanału Wydarzenia24 i Agata Pachole

nowymi twarzami Polsat Games i FRENZY

Ksenia Chlebicka / Fot. Polsat Games

W marcu 2022 roku FRENZY zorganizowało casting, którego celem było wyłonienie nowych twarzy dla kanału Polsat Games oraz produkcji realizowanych przez firmę. Do udziału zgłosiło się kilkadziesiąt osób, spośród których wybrano dwie - Ksenię Chlebicką i Agatę Pachole. Ksenia Chlebicka ma już bogate doświadczenie telewizyjne. Brała udział m.in. w pierwszej edycji Top Model, a obecnie jest prezenterką pogody m.in. na kanale Wydarzenia24. Agata Pachole to młoda pasjonatka gamingu i esportu, która zasiliła szeregi redakcji Polsat Games, a z czasem będzie angażowana do coraz ambitniejszych projektów telewizyjnych.+ - powiedział Marcin Kilar, Dyrektor Zarządzający FRENZY.Ksenia Chlebicka, swój telewizyjny debiut zaliczyła już w wieku 19 lat, w pierwszej edycji programu Top Model, gdzie przypadła do gustu m.in. Joannie Krupie. Po studiach przez kilka lat była twarzą programu Klejnot TV i Biżuteria TV, następnie związała się z telewizją Superstacja, gdzie realizowała prognozę pogody, a ostatnio można ją zobaczyć w charakterze pogodynki na kanałach Wydarzenia24 i Polsat News. Współpraca z FRENZY, to kolejny krok w rozwoju jej kariery telewizyjnej, gdzie będzie próbowała swoich sił jako m.in. jako prowadząca.- dodała Ksenia Chlebicka.Na początku, Ksenię w nowej roli będzie można oglądać m.in. na kanałach internetowych Polsat Games, gdzie opowie o trwającym właśnie turnieju EU Masters w grę League of Legends.