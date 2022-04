Gala Orłów 2022 w czerwcu na antenie Canal+

Łukasz Szewczyk

• Gala wręczenia Polskich Nardów Filmowych Orły 2022 odbędzie się 6 czerwca 2022 roku w Teatrze Polskim

• Transmisja na antenie Canal+ Premium oraz w serwisie Canal+ Online

Podczas uroczystego spotkania, nominacje do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2022 z rąk Prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego odebrali m.in. reżyserzy: Paweł Łoziński (Film balkonowy), Łukasz Ronduda i Łukasz Gutt (Wszystkie nasze strachy), Wojciech Smarzowski (Weseלe), Jan P. Matuszyński (Żeby nie było śladów); scenarzyści: Kaja Krawczyk-Wnuk (Żeby nie było śladów) i Łukasz Grzegorzek (Moje wspaniałe życie); aktorzy: Maciej Stuhr (Powrót do tamtych dni), Piotr Głowacki (Mistrz) i aktorki: Aleksandra Konieczna (Żeby nie było śladów), Maria Dębska (Bo we mnie jest seks), Magdalena Koleśnik (Sweat) i Sandra Korzeniak (Żeby nie było śladów). Podczas konferencji poznaliśmy również pierwszego laureata tegorocznych Orłów. Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał w tym roku Jerzy Skolimowski.- powiedział Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej.Nazwiska pozostałych laureatów Orłów 2022 zostaną ogłoszone podczas uroczystej 24. gali Polskich Nagród Filmowych, która odbędzie się w Teatrze Polskim 6 czerwca o godzinie 20:00. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie Canal+, oficjalnego nadawcy Orłów.Wśród najczęściej nominowanych produkcji znalazły się w tym roku koprodukcje Canal+ Polska, w tym filmy: "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego (13 nominacji), "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego (9 nominacji), "Wszystkie nasze strachy", Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta (7 nominacji), "Sweat" Magnusa von Horna (3 nominacje), "Żużel" (1 nominacja) oraz seriale - "Klangor" i "Kruk. Czorny Woron nie śpi".Nominowane filmy i seriale oglądać można w Canal+ Online