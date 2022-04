Serial "Turysta" dostępny w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Cały sześcioodcinkowy serial "Turysta" z Jamiem Dornanem jest już dostępny w HBO Max.

• Serial Max Original jest koprodukcją z BBC i Stan.

Jamie Dornan gra w nim Brytyjczyka, który przemierzając australijskie pustkowia, nagle orientuje się, że ściga go ciężarówka, która próbuje go zepchnąć z drogi. Wkrótce potem budzi się w szpitalu, ranny, ale jednak żywy, choć nie ma pojęcia, kim jest. Mimo amnezji, musi wykorzystać posiadane wskazówki i odkryć swoją tożsamość, zanim dogoni go przeszłość.W obsadzie serialu znaleźli się Jamie Dornan, Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Damon Herriman, Alex Dimitriades, Ólafur Darri Ólafsson oraz Kamil Ellis. Scenariusz produkcji napisali nominowani do nagród BAFTA producenci i scenarzyści Harry i Jack Williams, którzy razem z Christopherem Airdem są producentami wykonawczymi z ramienia Two Brothers Company. Tommy Bulfin jest producentem z ramienia BBC. Lisa Scott jest producentką, a Chris Sweeney producentem wykonawczym i reżyserem. Serial "Turysta" jest produkcją Two Brothers Pictures (firma All3Media) dla BBC, we współpracy z Highview Productions, All3Media International, South Australian Film Corporation, HBO Max, Stan oraz ZDF.W serwisie HBO Max dostępne jest już wszystkie sześć godzinnych odcinków serialu.