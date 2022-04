Disney Channel rusza z pasmem w polskim języku migowym

Łukasz Szewczyk

• Od 23 kwietnia popularna animacja Disney Channel "Miraculous: Biedronka i Czarny Kot" emitowana będzie z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM)

• Stacja wprowadza do ramówki nowe pasmo programów dziecięcych dostępnych dla widzów z niepełnosprawnością słuchu.

Animacja "Miraculous: Biedronka i Czarny Kot" to bezkonkurencyjny lider wśród najchętniej oglądanych serii dziecięcych na kanale Disney Channel, dlatego to właśnie ta produkcja pojawi się w dedykowanym paśmie programowym. 4ty sezon serialu "Miraculous: Biedronka i Czarny Kot" z tłumaczeniem na polski język migowy, będzie emitowany od 23go kwietnia, w każdą sobotę i niedzielę o godzinie 13:00.- mówi Marta Szafrańska, dyrektor ds. komunikacji i CSR, The Walt Disney Company CEE.Dedykowane pasmo w Disney Channel to kolejny krok milowy we współpracy Disneya z Fundacją Kultury bez Barier, z którą już od 5 lat firma tworzy akcje mające na celu zwiększenie dostępności kultury dla najmłodszych widzów. W ramach wspólnych inicjatyw organizowane są wyjątkowe pokazy kinowe, warsztaty, a raz w roku dzieci rodzin zrzeszonych z Fundacją same mają okazję tworzyć magiczny świat Disneya występując w miganym teledysku. Do tej pory udało się przetłumaczyć na język migowy utwory "Nie bój się chcieć" z filmu "Zwierzogród", "Pół kroku stąd" z filmu "Vaiana" oraz kultowe "Hakuna-matata" z "Króla lwa". Premiera najnowszego teledysku do utworu "Wspaniały świat" z filmu "Aladyn" zaplanowana jest na 1 czerwca.- mówi Anna Żórawska, prezeska Fundacji Kultury bez Barier.Za tłumaczenie na polski język migowy (PJM) odpowiedzialna jest Alicja Szurkiewicz z Fundacji Kultury bez Barier.