Der Klassiker. Bayernu scenariusz marzeń. Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Bayern Monachium może spełnić marzenia kibiców w wyjątkowych okolicznościach. Jeśli Robert Lewandowski i jego koledzy z drużyny mistrza Niemiec, w sobotnim Der Klassikerze zremisują lub wygrają z Borussią Dortmund, będą świętować obronę tytułu mistrzowskiego na własnym stadionie, po starciu z największym rywalem

• Wszystkie mecze Bundesligi na żywo z polskim komentarzem transmituje platforma streamingowa Viaplay

Monachium w sobotni wieczór może długo nie położyć się spać. O 18.30 emocje sięgną zenitu, podczas domowego meczu Bayernu z Borussią Dortmund, czyli jednego z najsłynniejszych i najchętniej oglądanych spotkań na całym świecie - "Der Klassikera". Mistrzowie Niemiec mają nad Borussią dziewięć punktów przewagi, a do końca sezonu pozostają cztery kolejki. Oznacza to, że obronę tytułu mistrzowskiego Robert Lewandowski, jego drużyna i kibice będą mogli świętować nawet przy remisie w sobotę. Z kolei wygrana Borussii zmniejszyłaby jej straty do Bayernu do sześciu punktów i matematycznie goście liczyliby się jeszcze w grze o tytuł.W grudniu w Dortmundzie 3:2 zwyciężył Bayern, a dwa gole strzelił Robert Lewandowski. Teraz ekipa z Monachium ma na wyciągnięcie ręki dziesiąty z rzędu tytuł mistrzów Niemiec - Bayern śrubuje tym samym własny rekord, wcześniej inne zespoły zdołały triumfować w Bundeslidze tylko po trzy razy z rzędu. Smaczku sobotniej rywalizacji dodaje fakt, że w długiej historii Der Klassikera, po raz pierwszy Bayern może świętować tytuł po bezpośrednim starciu z Borussią Dortmund.Mistrzowie Niemiec wygrali dziewięć z dziesięciu ostatnich spotkań przeciwko Borussii, w tym sześć poprzednich meczów z rzędu. W drugiej części obecnego sezonu, obie drużyny mają identyczny bilans: 29 punktów i po 9 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki.To także starcie dwóch czołowych snajperów Bundesligi: zmierzającego po swój piąty kolejny (a siódmy łącznie) tytuł króla strzelców na niemieckich boiskach Roberta Lewandowskiego z Bayernu i Erlinga Haalanda z Borussii. "Lewy" strzelił w tym sezonie Bundesligi 31 goli w 32 meczach. Zdobywa bramkę średnio co 81 minut, co daje 1,03 gola na spotkanie. Haaland w klasyfikacji ligowych strzelców jest trzeci, z 18 golami w 20 meczach. W dziesięciu spotkaniach w tym sezonie nie grał, z powodu kontuzji.Transmisję Der Klassikera Bayern Monachium - Borussia Dortmund, być może kluczowego dla losów tytułu mistrzowskiego w Bundeslidze, w sobotę od 18.30 można oglądać z polskim komentarzem na żywo prosto z Monachium wyłącznie na Viaplay.pl Studio Bundesligi wystartuje już jednak o 15.00. Gośćmi Justyny Kostyry i Piotra Domagały będą Michał Zachodny, Michał Trela i Radosław Gilewicz. A na stadionie w Monachium obecni będą komentatorzy Rafał Wolski i Tomasz Urban, a także Artur Wichniarek i Marcin Borzęcki. Po zakończeniu spotkania będzie można oglądać też wieczorne studio, a w nim opinie, analizy, ciekawostki i oczywiście wgląd w to, co będzie się działo w Monachium, w tym być może w fetę mistrzowską Bayernu Monachium.Mecze 31. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Piątek (22 kwietnia):• 20.30komentują Szymon Ratajczak i Michał ZachodnySobota (23 kwietnia):• 15.30komentuje Szymon Ratajczak• 15.30komentują Kamil Kania i Wojciech Piela• 15.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Radosław Gilewicz• 15.30komentuje Mateusz Juza• 15.30komentuje Marcin Pawłowski• 18.30komentują na żywo z Monachium: Rafał Wolski i Tomasz UrbanNiedziela (24 kwietnia):• 15.30komentują Dawid Król i Radosław Gilewicz• 17.30komentują Mateusz Borek i Michał Zachodny