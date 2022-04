Ważne starcia w ligach europejskich, wyścig F1, Ekstraliga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć ważne mecze ligi włoskiej, w których Inter Mediolan zmierzy się z AS Romą, a S.S. Lazio z AC Milanem.

• Dla fanów futbolu z Francji i Portugalii zaplanowano transmisje spotkań, które mogą przesądzić o tytułach mistrzowskich dla Paris Saint-Germain i FC Porto.

• Kibice motorsportu mogą szykować się na emocje związane z wyścigiem Formula 1 o Grand Prix Emilii-Romanii oraz rywalizacją czterech najlepszych drużyn żużlowej PGE Ekstraligi.

AC Milan jest niepokonany od 11 ligowych spotkań, a w sześciu ostatnich nie stracił nawet gola, dzięki czemu nadal jest liderem Serie A i jednym z głównych kandydatów do tytułu mistrza Włoch. W 34. kolejce Rossoneri zostaną wystawieni na poważną próbę, bo ich rywalem będzie walczące o kwalifikację do europejskich pucharów S.S. Lazio. Na Stadio Olimpico czujna musi być przede wszystkim defensywa Milanu, ponieważ na środku ataku gospodarzy zagra Ciro Immobile, faworyt do korony króla strzelców obecnych rozgrywek. Włoskiego napastnika postara się powstrzymać między innymi zbierający dobre recenzje Fikayo Tomori. Z kolei w ofensywie zespołu z Mediolanu najwięcej będzie zależało od skutecznego duetu Rafael Leão - Olivier Giroud.W ten weekend do mediolańsko-rzymskiej konfrontacji dojdzie także na Stadio Giuseppe Meazza, gdzie Inter zmierzy się z AS Romą. To mecz o dużym znaczeniu dla obu ekip, bo gospodarze są na drugim miejscu w tabeli i mają tylko dwa punkty straty do lidera, a goście zajmują piątą pozycję i liczą się w grze o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. W barwach Interu będzie można zobaczyć takie gwiazdy jak Edin Džeko czy Lautaro Martínez, a w szeregach Wilków odgrywającego coraz ważniejszą rolę w swojej drużynie Nicolę Zalewskiego.Drużyna Paris Saint-Germain jest już niemal pewna zdobycia swojego dziesiątego tytułu mistrza Francji, ale do pełni szczęścia brakuje jej jednego punktu, który postara się wywalczyć w ten weekend w starciu z RC Lens. Nadzieje paryżan są związane z wielkim trio Kylian Mbappé - Neymar - Leo Messi, które strzeliło aż 19 z ostatnich 23 goli swojej ekipy. Z kolei obrońcy PSG będą musieli uważać na ofensywne gwiazdy gości, w tym wracającego do najlepszej formy Przemysława Frankowskiego. Polak w ubiegły weekend zdobył bramkę w wygranym 2:1 meczu z LOSC Lille, a w środę zaliczył asystę w zwycięskiej konfrontacji z Montpellier HSC (2:0). Zespół trenera Mauricio Pochettino będzie faworytem, ale warto zwrócić uwagę, że w jesiennym spotkaniu z Lens był bardzo bliski porażki, a remis 1:1 zapewnił mu gol strzelony dopiero w doliczonym czasie gry przez Georginio Wijnalduma. Czy także tym razem piłkarze Francka Haise'a sprawią Paris Saint-Germain duże problemy?Do końca sezonu ligi portugalskiej zostały już tylko cztery kolejki, a prowadzące w tabeli FC Porto ma dziewięć punktów przewagi nad broniącym tytułu Sportingiem CP. Jeśli Smoki w najbliższy poniedziałek pokonają na wyjeździe SC Bragę, to przy korzystnym dla nich wyniku spotkania głównego rywala będą mogli świętować mistrzostwo Portugalii. Piłkarze trenera Sérgio Conceição nie przegrali w lidze od października 2020 roku, a swoją wyborną formę potwierdzili w ubiegły weekend, gromiąc Portimonense SC aż 7:0. Muszą jednak uważać, bo ich bilans starć z Bragą nie jest w ostatnich latach korzystny - na dziesięć poprzednich konfrontacji wygrali zaledwie trzy, tyle samo razy zremisowali oraz doznali czterech porażek. W poprawieniu tej statystyki mają im pomóc Mehdi Taremi i Evanilson, którzy strzelili w tym sezonie w sumie aż 31 goli. Zespół z Bragi z pewnością stawi im silny opór, ponieważ zajmuje czwarte miejsce w tabeli i liczy się w grze o awans do europejskich pucharów. W jego szeregach o korzystny wynik ma zadbać głównie szczelna defensywa dowodzona przez utalentowanego Diogo Leite, a także Ricardo Horta, jeden z trzech najlepszych snajperów bieżących rozgrywek Liga Portugal.Royale Union Saint-Gilloise to beniaminek Jupiler Pro League, który jest sensacyjnym liderem tabeli i niespodziewanie stał się głównym faworytem do mistrzostwa Belgii. Barw tego klubu broni 18-letni Kacper Kozłowski, uznawany za jeden z największych talentów w europejskim futbolu. W najbliższy weekend, w pierwszej z sześciu kolejek grupy mistrzowskiej, rywalem drużyny młodego Polaka będzie RSC Anderlecht. Kibice powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na ofensywne gwiazdy Unionu z prowadzącym w klasyfikacji ligowych strzelców Denizem Undavem na czele. Niemiecki snajper w konfrontacji ze spisującą się poniżej oczekiwań defensywą Anderlechtu spróbuje poprawić swoje imponujące statystyki. Z kolei ekipa spod Brukseli postara się zrewanżować gospodarzom za oba spotkania w sezonie zasadniczym, w których przegrała 0:1 i 1:3.W najbliższy weekend po raz pierwszy w tym sezonie wyścig Formula 1® odbędzie się w Europie. Czołowi kierowcy świata spotkają się w pobliżu włoskiego miasta Imola na słynnym Autodromo Enzo e Dino Ferrari. To właśnie tam, na domowym obiekcie stajni Scuderia Ferrari, zawodnicy Oracle Red Bull Racing i Mercedes-AMG Petronas F1 Team postarają się znaleźć sposób na spisujących się znakomicie Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza. Podczas Grand Prix™ Emilii-Romanii szczególnie zmotywowany będzie broniący tytułu mistrza świata Max Verstappen, który przez problemy techniczne nie ukończył już dwóch wyścigów i jego strata do lidera wynosi 46 punktów. Przed rokiem Holender okazał się w Imoli najlepszy pomimo tego, że startował z trzeciej pozycji, za Lewisem Hamiltonem i Sergio Pérezem. Co ważne, w tym roku zmagania w Emilii-Romanii toczyć się będą w systemie uwzględniającym sobotni sprint kwalifikacyjny. W jego trakcie kierowcy pokonają stukilometrową trasę, a miejsca, które zajmą na mecie, przełożą się na kolejność na starcie niedzielnego wyścigu. Najlepsza ósemka otrzyma również dodatkowe punkty w klasyfikacji generalnej. Z kolei kwalifikacje do sprintu zaplanowano na piątek, co podniesie stawkę rywalizacji także tego dnia.Po dwóch rundach PGE Ekstraligi ZOOLESZCZ GKM Grudziądz jest niespodziewanym liderem tabeli, a jeden z głównych faworytów do mistrzostwa Polski, MOTOR Lublin, zajmuje drugie miejsce. Konfrontacja tych drużyn w Lublinie będzie hitem weekendu w najlepszej żużlowej lidze świata. Kibice mogą szykować się na zacięte starcia z udziałem czołowych zawodników obu ekip - Mikkela Michelsena i Maksyma Drabika po stronie gospodarzy z Nickim Pedersenem oraz Przemysławem Pawlickim w szeregach gości. Kto okaże się lepszy w spotkaniu zespołów, które w tym sezonie jako jedyne mają na koncie komplet zwycięstw?Sporych emocji można spodziewać się także po meczu BETARD SPARTY Wrocław z FOGO UNIĄ Leszno, a więc klubów, które sięgały po mistrzostwo Polski odpowiednio w 2021 i 2020 roku. W obecnych rozgrywkach zajmują w ligowej tabeli trzecie i czwarte miejsce i również są w gronie poważnych kandydatów do tytułu. 