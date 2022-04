Hity Ekstraklasy i Premier League, Ekstraliga, film o Tomaszu Gollobie - weekend z Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Piłkarskie hity PKO BP Ekstraklasy, Premier League, Ligue 1 Uber Eats

• Decydujące rozstrzygnięcia turnieju WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie,

• Mecze fazy play off ligi NBA i żużlowe emocje PGE Ekstraligi, eWinner 1. Ligi i 2. Ligi Żużlowej

• Premiera filmu dokumentalnego "Czas" o Tomaszu Gollobie

Walka o mistrzostwo Polski wkracza w decydującą fazę. Po rozegranych w tygodniu meczach największe szanse na tytuł mają Raków Częstochowa i Lech Poznań. Oba kluby wygrały swoje mecze - Raków pokonał na wyjeździe Pogoń Szczecin, a Lech poradził sobie z Górnikiem Łęczna - i są na czele tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 62 punktów. Trzecie miejsce zajmuje Pogoń z 59 punktami na koncie. W ten weekend najtrudniejsza przeprawa czeka właśnie na Portowców, którzy zmierzą się z Legią Warszawa. Hit 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy w niedzielę o godzinie 17:30. Także w niedzielę o cenne punkty powalczą Lech Poznań - o godzinie 12:30 zagra ze Stalą Mielec oraz Raków Częstochowa - o godzinie 15:00 zmierzy się z Górnikiem Łęczna.Wszystko wskazuje na to, że walka o mistrzostwo Anglii będzie trwała do ostatniej kolejki. Rozegrane w ciągu tygodnia mecze nie zmieniły sytuacji na szczycie tabeli - Manchester City wyprzedza Liverpool nadal tylko o jeden punkt. W ten weekend obie drużyny zmierzą się z rywalami walczącymi o utrzymanie w Premier League. W sobotę Manchester City zagra z Watfordem, a w niedzielę Liverpool zmierzy się w derbowym meczu z Evertonem. Hitem kolejki będzie jednak sobotnie spotkanie Arsenalu z Manchesterem United. Kanonierzy po zwycięstwie nad Chelsea zajmuje piąte miejsce w tabeli, Czerwone Diabły, które w fatalnym stylu uległy Liverpoolowi są na szóstej pozycji. Emocji nie powinno zabraknąć także w innym derbowym starciu tego weekendu - w niedzielę w derbach Londynu Chelsea zagra z West Ham United.We Francji po tytuł mistrzowski pewnie zmierza Paris Saint-Germain. W tygodniu paryżanie rozbili na wyjeździe Angers 3:0. W sobotni wieczór zmierzą się z bardziej wymagającym rywalem - Lens. Drużyna Przemysława Frankowskiego zajmuje siódme miejsce w tabeli i ciągle ma szanse na miejsce w strefie pucharowej. W niedzielny wieczór swoje spotkanie rozegra Olympique Marsylia. Zespół Arkadiusza Milika zajmuje pozycję wicelidera tabeli Lige 1 Uber Eats, a w najbliższej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Reims.Do niedzieli 24 kwietnia potrwają zmagania tenisistek w turnieju WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w tych zawodach od drugiej rundy, w której pewnie pokonała Evę Lys 6:1, 6:1. W ćwierćfinale polska tenisistka zagra z triumfatorką ubiegłorocznego US Open Emmą Raducanu, która w Stuttgarcie pokonała Tamarę Korpatsch. Ćwierćfinały w piątek, a decydujące rozstrzygnięcia w tym turnieju zapadną w najbliższy weekend.To będzie emocjonujący weekend dla fanów koszykarskiej ligi NBA. O godzinie 02:30 w nocy z piątku w transmisja trzeciego meczu pierwszej rundy na Wschodzie Chicago Bulls - Milwaukee Bucks. W sobotni wieczór widzowie będą mogli zobaczyć czwarte spotkanie pomiędzy Utah Jazz i Dallas Mavericks. Początek transmisji o godzinie 22:30. Niedzielny wieczór to czwarta odsłona rywalizacji na Zachodzie pomiędzy Denver Nuggets a Golden State Warriors.Żużlowy weekend w CANAL+ rozpocznie się w sobotę od meczu 2. Ligi Żużlowej Texom Stal Rzeszów - SpecHouse PSŻ Poznań. Także w sobotę starcie eWinner 1. Ligi Żużlowej Orzeł Łódź - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. W sobotni wieczór widzowie Cabal+ SPORT5 będą mogli obejrzeć film dokumentalny "Czas" o Tomaszu Gollobie. Historia ostatnich pięciu lat, które zmieniły życie jednego z najlepszych zawodników w historii speedwaya. Dokument, który z precyzją pokazuje dzień wypadku Tomasza Golloba, a także codzienną walkę mistrza świata o powrót do normalności. Premiera dokumentu "Czas" odbędzie się dokładnie w piątą rocznicę wypadku Tomasza Golloba na torze w Chełmnie. W niedzielę w Canal+ Sport 5 transmisja meczu eWinner 1. 