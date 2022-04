"Hillsong: mroczna strona australijskiego kościoła". Wstrząsający dokument Discovery+ w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Kolejny miniserial dokumentalny pod marką discovery+ Originals w Playerze

• "Hillsong: mroczna strona australijskiego kościoła" ujawnia nieznane dotąd kulisy funkcjonowania jednej z najpopularniejszych wspólnot religijnych, do której należeli m.in. Justin Bieber czy siostry Kardashian.

Trzyodcinkowy miniserial dokumentalny "Hillsong: mroczna strona australijskiego kościoła" to zapis śledztwa prowadzonego w sprawie kościoła, który zyskał sławę dzięki swoim znanym wiernym. Wśród nich są m.in. Justin Bieber, siostry Kardashian, Chris Pratt, Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Nick Jonas czy Bono, lider U2.Mający ponad 150 000 wiernych na całym świecie kościół Hillsong został bohaterem międzynarodowego skandalu. Miniserial dokumentalny "Hillsong: mroczna strona australijskiego kościoła" zawiera świadectwa byłych członków społeczności, którzy demaskują jej wizerunek. Traumatyczne doświadczenia, nadużycia, wyzysk finansowy, skandaliczne warunki pracy, a także wykorzystywanie seksualne nieletnich - to wszystko kryje się za zamkniętymi drzwiami kościołów Hillsong. Dokument przygląda się również, w jaki sposób społeczność Hillsong stała się międzynarodową marką. Jednocześnie odkryje prawdę stojącą za nagłówkami niedawnych skandali i rzuci światło na cienką granicę między kulturą, korporacją i kultem.Produkcja pod marką discovery+ Originals dokumentuje również początki instytucji religijnej zarejestrowanej w Australii przez Briana Houstona pod nazwą "Hillsong", jako odgałęzienie kościoła zielonoświątkowego. Jego głównym wyróżnikiem stało się gloryfikowanie muzyki, która stała się narzędziem uwielbienia. Szybko okazało się, że Australia to za mało. Houston postanowił rozszerzyć działalność kościoła, rekrutując pastora Carla Lentza z Nowego Jorku. Nowy członek w ekspresowym tempie zyskał na popularności, dzięki pojawianiu się w towarzystwie wiernych znanych z pierwszych stron gazet. W listopadzie 2000 r. nastąpił rozłam - Houston wyrzucił Lentza z kościoła, zarzucając mu niemoralne zachowania.Jedną z bohaterek "Hillsong: mroczna strona australijskiego kościoła" jest Ranin Karim, kochanka pastora Lentza i kobieta, która przyczyniła się do jego upadku. Poza nią w dokumencie pojawiają się także: Hannah Frishberg, dziennikarka "New York Post", która od dawna przygląda się skandalom w australijskim kościele; Ben Kirby, ekspert od megakościołów, twórca konta PreachersNSneakers na Instagramie oraz Jaclyn Hayes i Janice Lagata, byli współpracownicy pastora Lentza.Jeden z najgłośniejszych miniseriali dokumentalnych ostatnich tygodni "Hillsong": mroczna strona australijskiego kościoła" już w Playerze!