"Schody". Nowy serial Max Original z Colinem Firthem i Toni Colette od maja w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Schody" to nowy ośmioodcinkowy serial stworzony przez Antonio Camposa

• Produkcja z nagrodzonym Oscarem Colinem Firthem i laureatką EmmyToni Colette w rolach głównych.

Serial "Schody" przedstawia opartą na faktach historię Michaela Petersona (Colin Firth) wraz z jego rozległą rodziną z Północnej Karoliny, skupiając się na podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson (Toni Colette). Twórcy produkcji zabierają widzów do niegdyś szczęśliwego domu, który nagle stał się miejscem morderstwa. Czy może był to straszny wypadek, czy zbrodnia z namiętności?W serialu obok Colina Firtha i Toni Colette występują Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Vincent Vermignon, Odessa Young oraz Parker Posey.Twórcą produkcji jest Antonio Campos. Za scenariusz i produkcję odpowiadają Antonio Campos i Maggie Cohn, którzy również pełnią funkcje showrunnerów. Campos wyreżyserował sześć odcinków, a Leigh Janiak dwa odcinki. Serial jest koprodukowany przez Annapurna Television.Premiera serialu Max Original "Schody" (The Staircase) odbędzie się 6 maja w HBO Max. Serial liczy 8 odcinków.