Premiera polskiego serialu "Zachowa spokój". Netflix przepytuje rodziców o zaufanie i prywatność w relacjach z nastolatkami

Łukasz Szewczyk

• Co robią nastolatki, gdy rodzice ich nie widzą?

• W nowym serialu Netflix "Zachowaj spokój" na podstawie powieści Harlana Cobena poznajemy historie rodzinne, które inspirują do dyskusji o ważnych oraz aktualnych problemach.

•W zleconym przez Netflix badaniu Kantar zapytano polskich rodziców, czy zainstalowaliby w telefonach swoich dorastających dzieci aplikację monitorującą oraz gdzie są granice zaufania i prywatności w relacji rodzic - nastoletnie dziecko.

Nowy polski serial Netflixa "Zachowj spokój" / Fot. Piotr Liwic / •

W przeprowadzonym w Polsce badaniu wzięło udział 508 rodziców nastolatków. Większość badanych sądzi, że ich dzieci powinny mieć prawo do swoich tajemnic, ale mimo wszystko wymagają od nich, aby informowały gdzie są oraz zawsze odbierały telefon. Co więcej, 36% badanych wprost przyznaje, że chce wręcz kontrolować gdzie są nastolatki i co w danym momencie robią.Anna, główna bohaterka najnowszego serialu Netflix "Zachowaj spokój", martwi się zachowaniem syna, więc instaluje w jego telefonie aplikację monitorującą. Dlaczego? -- mówi aktorka Magdalena Boczarska, odtwórczyni roli Anny Barczyk.Okazuje się, że 47% rodziców byłoby skłonnych zainstalować podobną aplikację w telefonach swoich nastoletnich dzieci. Jako główny powód podają bezpieczeństwo, które 42% badanych wskazuje jako absolutny priorytet spośród wartości istotnych w wychowaniu dzieci. Tylko 7% kategorycznie by odmówiło.- mówi Harlan Coben, autor książki i jeden z producentów serialu. -- dodaje pisarz. Należy podkreślić, że zaufanie do swoich dzieci oraz poszanowania ich prywatności to również powody wymieniane przez rodziców niezdecydowanych na zainstalowanie aplikacji monitorującej.37% rodziców, którzy wyrazili chęć instalacji aplikacji monitorującej u dziecka, zgodziłoby się, żeby działała ona w dwie strony, czyli dawała rodzicowi dostęp do danych w telefonie dziecka, a dziecku w telefonie rodzica. Prawie tyle samo - 32% - odmówiłoby. -- mówi Michalina Kulczykowska, psycholożka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.26% respondentów, którzy odmówiliby zainstalowania aplikacji działającej w dwie storny twierdzi, że nie wszystkie informacje są odpowiednie dla dziecka, a 22% uważa, że straciliby poczucie komfortu oraz ich bezpieczeństwa.90% rodziców deklaruje chęć by ich nastoletnie dziecko dzieliło się z nimi swoimi problemami. Rozwiązanie to szczera rozmowa, czego 91% badanych ma świadomość i uważa, że jest to jedna z najważniejszych metod wychowawczych. Warto podkreślić, że 82% badanych rodziców twierdzi też, że szczerze rozmawia z dziećmi na ważne tematy. -- mówi Michalina Kulczykowska.Magdalena Boczarska tak komentuje wyniki przeprowadzonych badań: -- mówi. Sama jestem mamą czteroletniego syna. -- dodaje.Instytut badawczy Kantar na zlecenie Netflix przeprowadził badanie dotyczące bezpieczeństwa, zaufania i prywatności w relacji rodzic-nastoletnie dziecko, jako odpowiedź na problemy społeczne przedstawione w serialu Zachowaj spokój.Kantar Polska, metoda: badanie CAWI realizowane na panelu internetowym Klub Kantar, wielkość próby: N=508, czas realizacji: 7-11 kwietnia 2022, próba: internauci posiadających dzieci w wieku 16-18 lat