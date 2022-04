Kolejny etap zmian w naziemnej telewizji cyfrowej

Łukasz Szewczyk

• W nocy z 24 na 25 kwietnia 2022 roku Emitel przeprowadził zmianę częstotliwości i standardu nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej MUX1, MUX2 oraz MUX4.

Był to drugi z czterech etapów projektu refarmingu pasma 700Mhz, którego celem jest zwolnienie częstotliwości na potrzeby telefonii 5. generacji. Kolejne zmiany, o których będziemy informowali z wyprzedzeniem, nastąpią 23 maja oraz 27 czerwca 2022rokuZgodnie z wcześniejszymi informacjami przypominamy, że zmiana częstotliwości i standardu nadawania programów dotyczy głównie emisji multipleksów MUX1, MUX2 oraz multipleksu MUX4 oraz w wyjątkowych sytuacjach emisji MUX 3 (podczas bieżącego przełączenia zmianie uległy kanały nadawania na nadajniku w Bolewicach oraz Człuchowie). Zmianie nie podlegał standard nadawania dla emisji programów MUX3, który zgodnie z decyzją UKE będzie mógł nadawać w standardzie DVB-T do końca 2023 roku.Nie zmieniły się również parametry emisji MUX8, który nadawany jest w paśmie VHF i nie jest przedmiotem refarmingu.Po przeprowadzeniu zmian znaczna część odbiorników telewizyjnych lub dekoderów (tzw. set top boxów) powinna samoczynnie zaktualizować listę programów telewizyjnych. W przypadku niektórych modeli odbiorników może być konieczne ponowne wyszukanie kanałów z pomocą pilota zdalnego sterowania. Widzowie posiadający starsze odbiorniki, niekompatybilne ze standardem DVB-T2/HEVC, aby móc odbierać sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej zmuszeni będą do zakupu dekodera lub wymiany odbiornika TV.- powiedział Jerzy Godek, Członek Zarządu Emitel S.A.Przypominamy, że "refarming pasma 700 MHz" to operacja przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694-790 MHz do niższego zakresu 470-694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby operatorów komórkowych (usługi 5G). Zmiany prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.Realizowana w ramach refarmingu zmiana standardu nadawania DVB-T2/HEVC to lepsza jakość obrazu ( rozdzielczość HD, możliwość nadawania programów UHD / 4K), lepsza jakość dźwięku, szerszy zakres udogodnień (personalizacja dźwięku) oraz usługi dodatkowe (telewizja hybrydowa HbbTV).