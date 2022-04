Połączenie komedii i horroru o macierzyństwie. Premiera serialu "Dziecko" w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Dziecko" to mroczne i jednocześnie zabawne spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy kobiety, która nie chce być matką.

• W głównej roli Natashy zagrała Michelle De Swarte - laureatka nagrody dla najlepszej aktorki za tę rolę podczas tegorocznego festiwalu Series Mania.

W serialu "Dziecko" Michelle De Swarte (The Duchess) występuje w roli 38-letniej Natashy, która jest wściekła, że wszyscy jej najbliżsi przyjaciele mają dzieci. Ale kiedy niespodziewanie w jej życiu pojawia się dziecko, jej życie nagle dramatycznie się zmienia. Kontrolujące, manipulujące, ale też niesamowicie urocze dziecko zmienia życie głównej bohaterki w surrealistyczny horror. Kiedy kobieta odkrywa prawdziwą naturę swojego dziecka, podejmuje coraz bardziej desperackie próby pozbycia się go. Ona nie chce dziecka, ale dziecko zdecydowanie pragnie jej.W produkcji występują także: Amira Ghazalla jako Pani Eaves, 70-letnia chodząca zagadka, która ostatnie pięćdziesiąt lat spędziła, mieszkając w samochodzie i wydaje się być wszędzie tam, gdzie akurat jest dziecko, oraz Amber Grappy w roli Bobbi, młodszej siostry Natashy, która niczego nie pragnie bardziej, jak tylko zostać rodzicem, który będzie dawać miłość i ją otrzymywać.W pozostałych rolach zagrali: Patrice Naiambana jako ojciec Natashy, Lyle, Sinéad Cusack jako jej matka Barbara. Shvorne Marks jako Mags, Isy Suttie jako Rita, Tanya Reynolds jako Helen, Seyan Sarvan jako Nour, Karl Davies jako Jack i Divian Ladwa jako Fooze.Serial "Dziecko" (The Baby) jest koprodukcją HBO i SKY, wyprodukowaną dla tych spółek przez firmy SISTER oraz Proverbial Pictures. Autorami produkcji są Siân Robins-Grace i Lucy Gaymer. Obowiązki producenta wykonawczego pełnią Jane Featherstone, Carolyn Strauss oraz Naomi de Pear z ramienia SISTER, Siân Robins-Grace oraz Nicole Kassell. Producentką współwykonawczą jest Katie Carpenter, producentką jest również Lucy Gaymer. Serial został wyreżyserowany przez Nicole Kassell, Stacey Gregg, Faraz Shariat oraz Ellę Jones. Za scenariusz odpowiadają: Siân Robins-Grace, Susan Soon He Stanton, Kara Smith, Anchuli Felicia King oraz Sophie Goodhart.Pierwszy odcinek serialu "Dziecko" (The Baby) jest już dostępny w HBO Max. Kolejne odcinki będą dodawane w każdy poniedziałek, zaczynając od 25 kwietnia. Serial liczy 8 odcinków.