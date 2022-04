Półfinałowe mecze Ligi Mistrzów w Polsat Box Go. Dwa spotkania także w jakości 4K

Łukasz Szewczyk

• We wtorek (26 kwietnia 2022 roku) rozpoczną się półfinały Ligi Mistrzów UEFA, które na żywo i na wielu urządzeniach będzie można oglądać w serwisie Polsat Box Go.

Do półfinałów najlepszych rozgrywek klubowych Starego Kontynentu zakwalifikowały się dwa hiszpańskie i dwa angielskie zespoły. Walkę o miejsce w meczu finałowym rozpocznie hitowe spotkanie Manchester City - Real Madryt. Dzięki wyeliminowaniu z rozgrywek Atletico Madryt piłkarze Pepa Guardioli staną do walki o grę w finale drugi raz z rzędu. Królewscy po niezwykłej walce w ćwierćfinałach z Chelsea Londyn awansowali do kolejnego etapu rozgrywek po hat-tricku Karima Benzemy, zwycięstwie 3:1 na Stamford Bridge i dogrywce w meczu rewanżowym, w którym przegrywali już 0:3.Mecz Manchester City - Real Madryt rozpocznie się we wtorek o godzinie 20.50 na Etihad Stadium w Manchesterze. Spotkanie rewanżowe Real Madryt - Manchester City zaplanowano na 4 maja na Santiago Bernabeu. Obydwa mecze w Polsat Box Go będzie można oglądać także w jakości 4K.W środę, 27 kwietnia w drugiej parze półfinałowej Liverpool FC w swojej twierdzy na Anfield Road podejmie Villarreal CF, drużynę, która wyeliminowała już dwóch gigantów - Bayern Monachium i Juventus Turyn - i jest największą niespodzianką tej edycji Ligi Mistrzów. Rewanż pomiędzy Villarreal CF i Liverpool FC zostanie rozegrany we wtorek, 3 maja, na Estadio de la Ceramica.Półfinałowe rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA będzie można również oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1 znajdującym się w ofertach telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej platformy Polsat Box.Każdego dnia meczowego na antenie Polsat Sport Premium 1 od godz. 19.00 będzie dostępne studio Ligi Mistrzów UEFA. We wtorek, 26 kwietnia, będzie je prowadził Jerzy Mielewski, a wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: Roman Kołtoń, Piotr Urban, Jerzy Engel i Tomasz Hajto. W środę, 27 kwietnia, gośćmi Pauliny Chylewskiej będą m.in.: Roman Kołtoń, Tomasz Hajto, Piotr Urban i Dariusz Dziekanowski.Mecze komentować będą: Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan (Manchester City - Real Madryt), Marcin Lepa i Andrzej Niedzielan (Liverpool FC - Villarreal CF), Marcin Lepa i Andrzej Niedzielan (Villarreal CF - Liverpool FC), Bożydar Iwanow i Piotr Kobierecki (Real Madryt - Manchester City).