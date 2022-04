Polsat kręci nlowy serial "Matka". Wielka tajemnica, zaskakująca fabuła

Łukasz Szewczyk

• Serial "Matka" to trzymający w napięciu thriller psychologiczny.

• W obsadzie między innymi Olga Bołądź, Łukasz Simlat, Marcin Kowalczyk i Olaf Lubaszenko.

Serial łączy komentarz na temat problemów społecznych z pełnym napięcia kryminałem. Autor scenariusza, Igor Brejdygant postawił sobie za zadanie stworzyć opowieść, w której wątek dramatu obyczajowego będzie równie rozwinięty co historia detektywistyczna, a wiodącą postacią nie będzie policjant, ale osoba prywatna.- pyta autor -Główna bohaterka to dziennikarka śledcza - Agnieszka (Olga Bołądź), która stara się pogodzić z samobójczą śmiercią 12-letniego syna. Kiedy po paru latach od tragedii, mąż Agnieszki, Jacek (Łukasz Simlat) dostaje pracę w Holandii wydaje się, że jest to idealny moment na przeprowadzkę i rozpoczęcie nowego życia. Na przeszkodzie staje jej Rafał (Marcin Kowalczyk), który wiele lat temu był bohaterem jednego z reportaży Agnieszki, a teraz odsiaduje wyrok za morderstwo. Rafał prosi Agnieszkę o pomoc w rozwikłaniu zagadki kryminalnej. Nieświadoma szokującej prawdy jaką odkryje, ponownie angażuje się w pozornie zamkniętą sprawę. Okazuje się, że morderstwo, o które był oskarżony Rafał jest powiązane ze śmiercią jej syna. Zamiast wyjechać z kraju, Agnieszka zaczyna obsesyjnie szukać oprawców, którzy są bliżej niż myśli.- mówi Dyrektor Programowa Telewizji Polsat Nina Terentiew. -- dodaje.Serial pojawi się najpierw na platformie Polsat Box Go, a dopiero później na Antenie Telewizji Polsat.Reżyserem "Matki" jest Piotr Trzaskalski znany m.in. z takich produkcji jak "Edi", "Mój rower" czy "Mistrz". Scenarzystą wiodącym jest Igor Brejdygant ("Paradoks", "Zbrodnia", "Ultraviolet", "Szadź"). Drugim scenarzystą jest Bartosz Janiszewski ("Ultraviolet", "Wataha"). Za zdjęcia odpowiada Bartosz Bieniek ("Inni Ludzie", "Zenek", "Drogówka"), za produkcję TFP.