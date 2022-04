Urszula Piasecka nowym prezesem Kino Świat

Łukasz Szewczyk

• Z dniem 1 maja Urszula Piasecka obejmie stanowisko prezesa zarządu należącej do CANAL+ Polska spółki Kino Świat

• Zastąpi na tym stanowisku Frederica Berardi, który pozostaje w strukturach Canal+ Polska

Urszula Piasecka przechodzi do Kino Świat z Canal+ Polska, gdzie od maja 2021 roku zajmowała stanowisko doradcy zarządu ds. monetyzacji treści.- mówi Urszula Piasecka, prezes zarządu Kino Świat.Urszula Piasecka od 18 lat zajmuje się zakupami programowymi i sprzedażą licencji filmowych w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Przez 9 lat zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Obrotu Licencjami w Monolith Films. Wcześniej była szefem programowym Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym oraz kierowała zakupami programowymi i koordynacją międzynarodowych koprodukcji w Telewizji Polskiej S.A. Pierwsze doświadczenia w zakresie międzynarodowej promocji i sprzedaży polskich produkcji filmowych zdobywała w Studio Filmowym Zebra. Jest współautorem programu Studiów Podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego "Zarządzanie w mediach" oraz wykładowcą. Ukończyła program Strategies for Leadership w The Institute for Management Development (IMD).Frederic Berardi będzie nadal zajmował stanowisko wiceprezesa i dyrektora finansowego Canal+ Polska. Skład i zakres odpowiedzialności pozostałych członków zarządu Kino Świat nie ulega zmianie.Kino Świat to wiodący dystrybutor filmów w Polsce, aktywny na najważniejszych polach dystrybucji, takich jak kino, video (DVD/Blu-ray), video na życzenie (VOD) i telewizja. Oprócz dystrybucji Kino Świat zajmuje się również produkcją i koprodukcją filmów polskich i zagranicznych. Katalog Kino Świat zawiera około 2,3 tys. godzin filmów kinowych i telewizyjnych (ponad 1 400 produkcji). Wśród nich znajduje się prawie 500 tytułów dystrybuowanych w kinach. Około 170 z nich to produkcje polskie, w wielu przypadkach powstałe przy wsparciu finansowym firmy Kino Świat.