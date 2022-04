Łukasz Szewczyk

"Przemiana w stylu drag queen". Modowe szaleństwa na antenie Discovery Life

• Ulubione drag queens Ameryki wkraczają do akcji

• Prowadzące, które poczucie stylu mają we krwi, wezmą pod lupę wizerunek bohaterek programu i odmienią je nie do poznania

• Przemiana, której doświadczą uczestniczki show nie tylko odświeży ich styl, ale przede wszystkim, doda im wiary w siebie i sprawi, że poczują się dobrze we własnej skórze

Fot. materiały prasowe