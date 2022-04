Kryminalna majówka w Rock Radiu

Łukasz Szewczyk

• Rock Radio w czasie tegorocznej majówki zaprosi słuchaczy na audycje o zbrodni i karze - przedstawi historie kryminalne z czasów PRL, filmy inspirowane prawdziwymi wydarzeniami i wpadki wymiaru sprawiedliwości.

W najbliższą sobotę, 30 kwietnia na antenie Rock Radia pojawi się pierwsza z majówkowych kryminalnych propozycji stacji. W godz. 10:00 -15:00 gościem Magdy Rataj będzie Justyna Mazur, autorka podcastu "Piąte: nie zabijaj". Słuchacze audycji "Kiedy kobieta zabija" poznają 10 historii kryminalnych, w których to kobieta była sprawcą zbrodni. Druga część dnia w Rock Radiu będzie filmowa - Michał Żołądkowski w programie "Crime Story", nadawanym w godz. 15:00 - 20:00, zaprezentuje produkcje inspirowane prawdziwymi zbrodniami.W niedzielę, 1 maja słuchacze stacji dowiedzą się o najgłośniejszych kryminalnych sprawach PRL - na audycję "07 zgłoś się" w godz. 10:00 - 15:00 zaprosi Magda Rataj. Z kolei po 15:00 w programie "Skazany za niewinność" Tomasz Obertyn wraz z kryminologiem, socjologiem i pułkownikiem Służby Więziennej Pawłem Moczydłowskim przyjrzy się najgłośniejszym wpadkom wymiaru sprawiedliwości. Czy rzeczywiście człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy? Niestety, nie zawsze tak bywa, co potwierdza choćby słynna sprawa Tomasza Komendy...Z kolei w poniedziałek, 2 maja Rock Radio będzie rozważać temat motywu zbrodni - porozmawiają o tym Magda Rataj i Katarzyna Bonda, autorka bestsellerowych powieści kryminalnych. "Motywy zbrodni w Rock Radiu" pojawią się na antenie w godz. 10:00 - 15:00. Natomiast po 15:00 gościem Mariusza Stelmaszczyka będzie Jan Gołębiowski - polski psycholog kryminalny i biegły sądowy, który do 20:00 opowiadać będzie o "Profilu przestępcy".Ostatni dzień majówki - wtorek, 3 maja Rock Radio rozpocznie od "10 zbrodni, które wstrząsnęły Polską". Od 10:00 do 15:00 opowie o nich Michał Żołądkowski. A jaki jest przepis na udany film kryminalny? O tym będą rozmawiać reżyserzy Jan Holoubek i Maciej Pieprzyca z Mariuszem Stelmaszczykiem w audycji "Tak się robi kryminał" w godz. 15:00 - 20:00.- mówi Małgorzata Kierat szefowa anteny Rock Radia.Programy Rock Radia - w czasie majówki i nie tylko - można słuchać w eterze w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Opolu. W wersji online stację można włączyć na stronie rockradio.pl i przez aplikację mobilną stacji na urządzenia z systemem operacyjnym iOS lub Android oraz Windows w aplikacji Tuba.FM (więcej informacji - tutaj).Majówkowe propozycje Rock Radia wspiera promocja na antenie, na stronie rockradio.pl i na profilu Rock Radia na Facebooku.