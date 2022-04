Liga Europy w Viaplay: Została czwórka, kto faworytem?

Łukasz Szewczyk

• W czwartek odbędą się pierwsze mecze 1/2 finału Ligi Europy. O awansie do finału zadecyduje wynik dwumeczów, a rewanże odbędą się za tydzień

• Po wyeliminowaniu FC Barcelony w ćwierćfinale, czarnym koniem rozgrywek może stać się Eintracht Frankfurt

Choć emocji do końca nie brakowało, Eintracht jest w półfinale Ligi Europy kosztem FC Barcelona, a w rewanżu na Camp Nou prowadził już 3:0. Takim wynikiem West Ham pokonał z kolei na wyjeździe Olympique Lyon. Teraz obie drużyny zagrają przeciwko sobie o finał LE. Na papierze wg rankingu UEFA, faworytem jest Eintracht (28., West Ham jest na 74. miejscu). Dla Anglików półfinał to historyczny wynik, nigdy nie dotarli tak daleko. Eintracht raz cieszył się z trofeum, ale było to... w sezonie 1979/80. Z kolei w 1976 roku oba zespoły rywalizowały już w półfinale rozgrywek UEFA, wówczas lepszy był West Ham.Rangersi przeszli do historii. A czeka na nich Liga Mistrzów!Rangers FC piszą historię. Są pierwszym szkockim klubem w półfinale europejskich pucharów. W ćwierćfinale po dogrywce wyeliminowali Bragę. Gdyby sięgnęli po trofeum, będą nie tylko mieli pewne miejsce w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, ale też będą losowani z pierwszego koszyka. RB Lipsk przystępuje do niemiecko-szkockiej rywalizacji po ograniu Atalanty Bergamo. Ale wygrało tylko dwa z siedmiu domowych meczów w tym sezonie w Europie. Zgodnie z rankingiem UEFA, faworytem są Niemcy (15 i 34. miejsce). RB Lipsk nigdy nie dotarło w tych rozgrywkach tak daleko. Rangersi w sezonie 2007/08 grali w finale.Czwartek z europejskimi pucharami w ViaplayStudio europejskich pucharów na Viaplay.pl można w czwartek oglądać od 20.00. Pojawią się w nim Rafał Kędzior, Michał Zachodny, Artur Wichniarek i Michał Borkowski. Od 23.45 na platformie Viaplay będzie można zobaczyć także magazyn skrótów wszystkich spotkań półfinałowych Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy.Najbliższe transmisje Ligi Europy na żywo na platformie Viaplay (28 kwietnia):Czwartek (28 kwietnia):• 21:00komentują Rafał Wolski i Marcin Borzęcki• 21:00 RB Lipsk - Rangers FCkomentują Mateusz Borek i Radosław Gilewicz