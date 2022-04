Majówka w RMF FM z Dodą, Dawidem Kwiatkowskim, Backstreet Boys i Eurowizją

Łukasz Szewczyk

• Tegoroczna majówka w RMF FM upłynie pod znakiem nietypowych quizów, warsztatów radiowych dla gwiazd i przygotowań do Eurowizji.

• Do wygrania będą też bilety na krakowski koncert Backstreet Boys.

1 maja przez cały dzień słuchacze RMF FM będą mogli wziąć udział w quizach i interaktywnych konkursach - zarówno tych poważanych, wiedzowych, jak i bardziej absurdalnych, z pytaniami zadawanymi z dużym przymrużeniem oka. Do wygrania będą rowery, płyty, a także tak nietypowe atrakcje jak krajalnica do arbuza czy kalendarz wędkarski.W niedzielę wieczorem słuchacze zostaną zabrani w nostalgiczną podróż do przełomu lat 90. i 2000., kiedy na antenach radiowych i w dyskotekach królował zespół Backstreet Boys. Słuchacze, którzy zbiorą swoich przyjaciół z liceum i jako ekipa zgłoszą się do konkursu, będą mieli okazję wygrać bilety na koncert legendarnego boys bandu. Zespół odwiedzi Polskę w ramach swojej trasy koncertowej DNA World Tour i wystąpi w Krakowie pod koniec października.W poniedziałek 2 maja RMF FM zaprosi na warsztaty radiowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, które będą uczyć się trudnego rzemiosła dziennikarza i prezentera radiowego. Będą wśród nich Doda, Igo, Wiktor Dyduła, Daria, Bryska, Dawid Kwiatkowski i Mateusz Ziółko. Część z gości zakończy swój dyżur akustycznym wykonaniem jednego ze swoich przebojów.3 maja w RMF FM to odliczanie do startu tegorocznego festiwalu Eurowizji, który rozpocznie się dokładnie tydzień później we włoskim Turynie. Na antenie pojawi się nasz tegoroczny reprezentant Krystian Ochman, ale nie zabraknie też gwiazd walczących o zwycięstwo Polski w poprzednich latach, wspomnień o największych skandalach, archiwalnych materiałów i oczywiście eurowizyjnych przebojów, które doskonale zna cała Europa.Majówkę w RMF FM zakończy kryminalny wieczór specjalny z ekipą "Scen Zbrodni" - Danielem Dykiem i Kamilem Barnowskim.