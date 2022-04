Finał "Polskiego Topu" w Radio 357. Występu na żywo, transmisja wided

Łukasz Szewczyk

Czterech prowadzących, 12 godzin audycji non-stop, ponad 100 polskich utworów wszech czasów -. W trakcie audycji odbędzie się 5 występów na żywo, transmitowanych na antenie.- wyjaśnia Piotr Stelmach koordynujący pracę redakcji muzycznej.Podczas Polskiego Topu Radia 357 wystąpią:9:45 - Blenders11:40 - Rita Pax14:40 - Natalia Przybysz17:40 - Barbara Wrońska20:20 - Voo VooWszystkie koncerty również z transmisją video.Audycja potrwa 12 godzin. Poprowadzi ją czwórka dziennikarzy, którzy będą zmieniali się co 3 godziny.Prowadzący Polski Top Radia 357:9:00 - 12:00 - Piotr Stelmach12:00 - 15:00 - Marek Niedźwiecki15:00 - 18:00 - Katarzyna Borowiecka18:00 - 21:00 - Marcin ŁukawskiOstatnie 3 godziny audycji zostaną pokazane również w formie transmisji video. Będzie można ją śledzić w serwisach Facebook, YouTube i Patronite.To już drugie wydanie Polskiego Topu Radia 357, natomiast pierwsze, które zostanie wyłonione w głosowaniu online. 357 najważniejszych polskich utworów wszech czasów wybiera Społeczność Patronów wspierających Radio 357. Obecnie to ponad 43 tysiące osób - dołączyć można na stronie wspieram.Radio357.pl. Ponad 100 piosenek z najwyższą liczbą głosów zostanie wyemitowanych w całości w trakcie 12-godzinnej audycji. Polski Top Radia 357 pojawi się na antenie 3 maja 2022 roku. Audycja rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa do 21:00. Głosowanie trwa do 28 kwietnia do godz. 12:00 pod adresem: top.Radio357.pl.Mecenasem Polskiego Topu Radia 357 jest Lexus.