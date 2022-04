Telewizyjna premiera serialowego hitu Playera. "Skazana" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Na antenie TVN debiutuje serialowy hit Player Original z Agatą Kuleszą.

• "Skazana" to historia inspirowana książką Ewy Ornackiej "Skazane na potępienie".

• Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.

Alicja Mazur, sędzia Sądu Okręgowego to kobieta, która osiągnęła zawodowy sukces. Przyzwyczajona do życia na wysokim poziomie, szczęśliwie zakochana w idealnym mężczyźnie. Charyzmatyczna, bardzo inteligentna, ambitna i zawsze stojąca na straży prawa. Na pozór zna się na ludziach, potrafi szybko przejrzeć ich zamiary. Do czasu, gdy sama trafia do zakładu karnego dla kobiet, gdzie znajdzie się na samym dole więziennego układu pokarmowego. Czy przetrwa w nowej dla siebie rzeczywistości?W więzieniu Alicja będzie musiała walczyć o sprawiedliwość i udowodnić swoją niewinność. Szybko przekona się, że cela to miejsce, które zmienia każdego. Ją również. Prawo, w które tak wierzyła, egzekwowała i któremu służyła, nagle zawodzi. Żeby przetrwać, będzie musiała przyjąć obowiązujące zasady gry.Obok Agaty Kuleszy w serialu pojawią się także Michał Czernecki (Paweł Witkowski, mąż Alicji), Bartłomiej Topa (Piotr Serafin, przyjaciel Alicji), Martyna Byczkowska (Hania, córka Alicji), Aleksandra Adamska (Pati, więźniarka), Tomasz Schuchardt (kierownik penitencjarny), Marta Malikowska ("Kosa", więźniarka), Marta Ścisłowicz (Basia, lekarka w ambulatorium więziennym), Jan Jankowski (Bednarek, prawnik Pawła), Joanna Gonschorek ("Swieta", strażniczka), Maria Kania (Marika, więźniarka), Monika Dawidziuk ("Amfisa", więźniarka), Hanna Klepacka ("Campina", więźniarka) oraz Natalia Sikora (Szkudlarek, strażniczka).Projekt od początku rozwijany jest przez Zespół Produkcji Fabularnej. Scenariusz powstawał pod nadzorem Kaśki Śliwińskiej-Kłosowicz. Główną scenarzystką jest Karolina Szymczyk-Majchrzak, z którą współpracują Ewa Popiołek i Ewa Ornacka. Za reżyserię odpowiada nominowany w 2010 r. do Oscara, Bartosz Konopka ("Nieobecni", "Pod powierzchnią", "W głębi lasu"), a za zdjęcia Paweł Flis ("Tajemnica zawodowa", "Królestwo kobiet"). Scenografią zajmuje się Maciej Fajst, kostiumami Katarzyna Baran, a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, a producentem Tomasz Blachnicki ("Szadź", "Królestwo kobiet").. Cały sezon jest już dostępny na platformie Player.pl.