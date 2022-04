"To był maj". Majówka w Radiu Pogoda pod znakiem PRL

Łukasz Szewczyk

• Majówka z Radiem Pogoda

• Wspomnienia o Święcie Pracy i zawodach, których już nie ma, świat według Stanisława Barei, a także rozmowy z Kazimierzem Kaczorem i Andrzejem Rosiewiczem

Już w najbliższą niedzielę, 1 maja Radio Pogoda zaprosi słuchaczy na pierwsze audycje przygotowane pod hasłem "To był maj". Od 10:00 do 15:00 o wiosenne nastroje słuchaczy zadba Robert Janowski, który będzie przekazywać najlepsze życzenia i ciepłe słowa z okazji imienin, urodzin czy rocznic. Z kolei w godz. 15:00 - 18:00 na antenie pojawi się "Święto pracy w Radiu Pogoda" - program Łukasza Szaciłowskiego o pracy w PRL i zawodach, których już nie ma.W poniedziałek, 2 maja, czyli w Dzień Flagi, redakcja rozgłośni zaprosi wszystkich na stałą audycję poranną, a tuż po niej - o 10:00 Kuba Mędrzycki porozmawia z Katarzyną Bareja, córką sławnego reżysera o popularnych filmach i jej relacji z ojcem. Program "Świat według Barei" potrwa do 15:00. Kolejną audycją będzie "Serialówka w Radiu Pogoda", emitowana w godz. 15:00 - 20:00 - wywiad z Kazimierzem Kaczorem o jego słynnych rolach z seriali z czasów PRL, który przeprowadzi Anna Stachowska.Natomiast wtorek, 3 maja Radio Pogoda rozpocznie tanecznie - od 10:00 do 14:00 potrwa "Majówka w rytmie czacza", czyli rozmowa Moniki Tarki z Andrzejem Rosiewiczem. Zaś Joanna Kruk w programie "Jak za dawnych lat" (w godz. 14:00 - 18:00) przedstawi relację z Muzeum PRLu.Audycji Radia Pogoda można słuchać w eterze w 8 miastach - w Warszawie, na Śląsku, w Krakowie, Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku (częściowo też w Sopocie i Gdyni), Bydgoszczy oraz Opolu. Program stacji dostępny jest też online - na stronie radiopogoda.pl i przez aplikację mobilną Radia Pogoda na urządzenia z systemem operacyjnym iOS lub Android oraz Windows w aplikacji Tuba.FM (więcej informacji - tutaj).Oprócz tego w serwisie radiopogoda.pl dostępny jest specjalny dział, w którym redakcja Radia Pogoda prezentuje artykuły i poradniki dotyczące majówki.