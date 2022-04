"Salon sukien ślubnych Polska" w TVN Style. Piotr Sałata wyrusza w Polskę

Łukasz Szewczyk

• Piotr Sałata wyrusza w podróż po Polsce, szukając panien młodych, które potrzebują pomocy przy wyborze wymarzonej sukni ślubnej.

• Wrocław, Podlasie, Poznań, Koszalin, Ząbki, Śląsk, Warszawa to tylko niektóre z lokalizacji w których spotka się z bohaterkami programu TVN Style

Wydaje się, że kiedy kobieta przyjmie oświadczyny swojego ukochanego potem wszystko idzie już jak z płatka. Nic bardziej mylnego! Jej ślubna przygoda dopiero się rozpoczyna. Wyznaczenie daty, znalezienie odpowiedniej sali weselnej i oprawy muzycznej, lista gości, zaproszenia ślubne. Można tak mnożyć i mnożyć. A co z suknią ślubną? Jej wybór jest na pewno jedną z najważniejszych rzeczy na liście przyszłej panny młodej. Długa czy krótka? Z odsłoniętymi ramionami czy z bolerkiem? Lepsza taka w kształcie rybki czy może typowa "księżniczka"? A co z welonem? Biżuteria delikatna czy "na bogato"? W głowie już niezłe zamieszanie, a jeszcze nie doszliśmy do właściwych butów i biżuterii. Jak się w tym wszystkim odnaleźć i nie zwariować?Najlepiej spotkać się z Piotrem Sałatą, stylistą gwiazd, specjalistą od wizerunku i projektantem mody, który sprawi, że każda panna młoda znajdzie dla siebie wymarzony strój i poczuje się w nim naprawdę wyjątkowo.W każdym odcinku programu "Salon sukien ślubnych Polska" poznamy dwie narzeczone z różnych miast, które potrzebują fachowej ślubnej porady. Podczas spotkania z Piotrem Sałatą będą towarzyszyły im najbliższe osoby, które mają wesprzeć je w tym często trudnym wyborze.W pierwszym odcinku programu "Salon sukien ślubnych Polska" kamery TVN Style odwiedziły Warszawę i Poznań, gdzie na Piotra czekały dwie niezwykłe, ale kompletnie różne od siebie przyszłe panny młode. Pierwsza z nich to urocza, nieśmiała i zakompleksiona Zosia. Druga to przebojowa Karolina, która wierzy, że ma świat u swoich stóp. "Taka trochę pierdoła, wszystkiego się boi" tak o Zosi mówi jej babcia Zenia. Nie trudno się domyśleć, że kobiety w rodzinie dziewczyny wiedzą lepiej od niej, w jakiej sukni powinna wystąpić na własnym ślubie i nie szczędzą jej kąśliwych uwag. Przed prowadzącym Piotrem Sałatą nie lada wyzwanie. Nie tylko musi znaleźć wymarzoną kreację dla Zosi, ale również sprawić, żeby dziewczyna uwierzyła w siebie i nie ulegała wpływom dominującej rodziny. Z kolei Karolina to energiczna młoda mama, która przekładała swój ślub już dwa razy. Karolina straciła 20 kilogramów w ciągu roku i dopiero oswaja się ze sobą w nowej, szczuplejszej wersji. Suknie, które zamówiła na poprzednie śluby są dla niej zdecydowanie za duże. Wydawać by się mogło, że sprawa jest prosta. Nic bardziej mylnego. Dla najbliższych Karoliny zawsze znajdzie się jakieś "ale". Coś jest albo zbyt delikatne, albo zbyt wyzywające. Czy Piotrowi uda się znaleźć suknie, które spełnią oczekiwania nie tylko przyszłych panien młodych, ale również ich rodzin?