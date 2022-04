Netflix na maj. "Stranger Things 4", "Kto zabił Sarę? 3", "Nieobliczalni 2", "Nowy Eden" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery maja platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: Pierwsza część "Stranger Things 2", "Kto zabił Sarę? 3", "Nieobliczalni 2", "Nowy Eden"

Netflix - wykaz premier na maj 2022 roku:

Wśród serialowych nowości maja platformy Netflix warro zwrócić uwagę na(od 5 maja). Tajne stowarzyszenie, które od wieków steruje światem z tylnego siedzenia, musi poradzić sobie z wewnętrznym zagrożeniem. Czy pomoże mu w tym kanadyjski reporter?Z kolei erial(od 5 maja) ukazuje historię Clarka Olofssona, od którego zbrodni pochodzi nazwa "syndromu sztokholmskiego". Seial oparty na prawdzie i kłamstwach tego kontrowersyjnego przestępcy. Natomiast w produkcji(od 6 maja) grupa młodych ludzi udaje się na imprezę na odludną, rajską wyspę. Niestety na miejscu okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak się wydawało.Z czwartym sezonem (część pierwsza) wraca serial(od 27 maja). W czasie wiosennych ferii nad Hawkins znów nadciąga mrok, wywołując nowe zagrożenia, niepokojące wspomnienia i widmo wojny. Z trzecim sezonem wraca także serial(od 4 maja). Kolejne lato przynosi nowe trójkąty miłosne, a grupa dobrych znajomych przeżywa wielkie namiętności i testuje granice przyjaźni. Z szóstym sezonem pojawią się także(od 10 maja). Równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym? Ktoś o czymś takim słyszał? Kate, Anne, Jenny, Sloane i Val odbijają nadgodziny, walcząc z problemami w pracy i w domu.Niesamowite światy budzące pełen niepokoju zachwyt i pogmatwane fabuły już wkrótce w trzeciej części nagrodzonej Emmy animowanej antologii Tima Millera i Davida Finchera(od 20 maja). Z trzecim sezonem wraca także serial(od 18 maja). Podczas gdy wrogowie stają się sprzymierzeńcami, a skrywana prawda wychodzi na jaw, w finalnym sezonie Álex nie spocznie, aż rozwiąże nową zagadkę - co stało się z Sarą?W ramach filmowej oferty widzowie zobaczą(od 6 maja). Zmuszeni do ponownej współpracy po dziesięciu latach dwaj kompletnie różni policjanci badają sprawę morderstwa w podzielonym francuskim miasteczku, w którym czai się dużo poważniejszy spisek.Kolejna filmowa premiera to(od 6 maja). Latem przed rozpoczęciem studiów pilna Auden poznaje tajemniczego Eliego. Podczas nocnych wypraw chłopak pokazuje jej beztroskie nastoletnie życie, którego jej brakowało.Premierę będzie miał także film(od 13 maja). Po pechowym występie cheerleaderka zapada w śpiączkę na dwie dekady. Teraz ma 37 lat, właśnie się obudziła i jest gotowa, aby spełnić swoje marzenie - zostać królową balu.Film dokumentalny(od 3 maja) pokazuje jak pasjonatka nurkowania swobodnego Johanna Nordblad podejmuje próbę pobicia rekordu świata w odległości pokonanej pod lodem na jednym oddechu. Dokumentlaną premierą jest także film(od 11 maja). Gdy dzięki testowi DNA pewna kobieta odkrywa swoje liczne rodzeństwo, ujawnia spisek, w który zamieszani są dawcy nasienia i lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności.• od 2 majaOktonauci: Przygody na lądzie: Sezon 2Przyjaciel do końca świata• od 3 majaWstrzymaj oddech: Rekord pod lodem• od 4 majaThree Mile Island: O krok od katastrofy nuklearnejTylko 40 latTrzy metry nad niebem: Sezon 3El Marginal: Sezon 5The Circle - USA: Sezon 4• od 5 majaPentaweratDzieci dzikich zwierzątClarkSiostry krwi• od 6 majaNowy EdenThe Sound Of MagicBezsenność we dwojeNieobliczalni 2Thar• od 7 majaElon Musk: The Real Life Iron Man• od 8 majaChristina P: Mom Genes• od 9 majaGhost in the Shell: SAC_2045 - Zrównoważona wojna• od 10 majaPracujące mamy: Sezon 6• od 11 maja42 dni w mrokuNasz ojciecBractwo: Sezon 2Krime Story Love Story• od 12 majaPiękna i zemstaMaverix• od 13 majaErşan KuneriPowrót do liceumPrawnik z lincolnaImperium przepychu: Sezon 2Neumatt• od 16 majaWampir w ogrodzie• od 17 majaThe Future Diary: Sezon 2 (odcinki co tydzień)• od 18 majaRodzina idealnaKto zabił Sarę?: Sezon 3 (finał)ToscanaMiłość w spektrum: USACyberpiekło: Jak ujawniono internetowy koszmarToskania• od 19 majaDzieciak rządzi: Powrót do kolebkiPerfekcyjne połączenieRodrigo Sant'Anna: I've ArrivedAdam Conover: Słowo na "rz"Fotograf i listonosz: Morderstwo w PinamarInsiders: Sezon 2 (odcinki co tydzień)• od 20 majaMiłość, śmierć i roboty: Część 3Po złej stronie torówF*ck Love TooJackass 4.5• od 21 majaBłękitne opowieści• od 23 majaPodwodni przyjacieleGodspeedGhost in the Shell: SAC_2045: Sezon 2• od 25 majaSomebody Feed Phil: Sezon 5Larva: Wisiorek• od 26 majaMy Little Pony: Każdy jest ważny• od 27 majaStranger Things: Sezon 4: Część 1• od 30 majaPotężny mały Bheem: Tadź Mahal