"Wielka majówka Radia Zet" na Mazurach

Łukasz Szewczyk

W sobotę (30 kwietnia 2022 roku) rusza "Wielka majówka Radia ZET", a wraz z nią sezon na grillowanie.

Tym razem plenerowa akcja będzie miała charakter objazdowy, a stacja odwiedzi cztery mazurskie miejscowości.

Główna atrakcja organizowanych wydarzeń to "Szkoła grillowania Radia ZET". W specjalnym miasteczku będzie można nie tylko coś przekąsić, ale też podpatrzeć szefów kuchni w akcji i zaczerpnąć kulinarnych inspiracji od najlepszych. W programie muzyczne konkursy z nagrodami, strefa aktywności sportowych oraz strefy partnerów akcji. Przybyli goście z bliska zobaczą satelitarny wóz transmisyjny i spotkają Kamila Nosela, który będzie przygotowywać specjalne relacje na antenę Radia ZET.Radio ZET na wielką majówkę zaprasza do Szczytna (30.04), Giżycka (1.05), Mrągowa (2.05) i Mikołajek (3.05). Miasteczka będą czynne od godziny 11:00 do 17:00, a przygotowane atrakcje - dostępne za darmo.Dla tych, którzy nie pojawią się w długi weekend na Mazurach, Radio ZET przygotowało konkurs antenowy, w którym do wygrania będą grille gazowe z akcesoriami.