Bartosz Zmarzlik ambasadorem żużla w Grupie TVN

Łukasz Szewczyk

• Dwukrotny mistrz świata i jeden z największych faworytów rozpoczynającego się w sobotę sezonu Speedway Grand Prix został ambasadorem najważniejszych żużlowych rozgrywek świata transmitowanych przez Eurosport Extra w Playerze i TTV.

Bartosz Zmarzlik - jeden z najlepszych żużlowców świata, dwukrotny indywidualny i dwukrotny drużynowy mistrz świata jest twarzą kampanii promującej relacje ze Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra i TTV.- podkreśliła Dorota Żurkowska, dyrektor Eurosportu w Polsce i Członek Zarządu TVN.Zmarzlik dołącza do grona ambasadorów sportu w Grupie TVN, wśród których znajduje się już rekordzistka świata we wspinaczce na czas Aleksandra Mirosław, mistrz świata i brązowy medalista igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich Dawid Kubacki, a także doskonale znany kibicom Robert Korzeniowski.Tegoroczny cykl Speedway Grand Prix, a także rywalizacja o tytuły mistrzowskie w kategoriach U21 (SGP2) i U16 (SGP3) oraz Speedway of Nations będą w całości transmitowane w pakiecie Eurosport Extra w serwisie player.pl. Dodatkowo wszystkie cztery rundy Speedway Grand Prix rozgrywane w Polsce - w Warszawie, Gorzowie, Wrocławie i Toruniu - pokaże na żywo TTV. Indywidualne mistrzostwa świata na żużlu skomentuje Michał Korościel oraz Rafał Lewicki, mechanik Artioma Łaguty i były mechanik Tomasza Golloba. W studiu prowadzonym przez Marcina Kuźbickiego ekspertami będą utytułowani żużlowcy: Piotr Protasiewicz i Grzegorz Walasek. Z kolei reporterem Eurosportu Extra i TTV będzie Sebastian Szczęsny.Po każdej rundzie SGP na antenach Eurosportu pojawią się 40-minutowe skróty. Najpopularniejszy płatny kanał sportowy w Polce pokaże również na żywo SGP2 i SGP3. Wydarzenia ze świata SGB będą szeroko relacjonowane również w raportach i programach informacyjnych TVN, TVN24 i TVN Turbo.Eurosport Extra dostępny w serwisie player.pl to niezrównana oferta dla fanów sportu. Pakiet w cenie 15 zł za miesiąc obejmuje kanały linearne Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz dodatkowe ekskluzywne transmisje, równoległe live streamy z najważniejszych sportowych wydarzeń świata, bogatą kolekcję VOD i obszerne archiwum treści sportowych. Użytkownicy Eurosportu Extra zyskują również dostęp do ogromnej biblioteki najlepszych filmów i seriali, tytułów Player Original, programów rozrywkowych, edukacyjnych, treści lifestyle, motoryzacyjnych, kontentu dla dzieci oraz newsów.- 30 kwietnia, Gorican (Chorwacja)- 14 maja, Warszawa (Polska)- 28 maja, Praga (Czechy)- 4 czerwca, Teterow (Niemcy)- 25 czerwca, Gorzów Wielkopolski (Polska)- 13 sierpnia, Cardiff (Wielka Brytania)- 27 sierpnia, Wrocław (Polska)- 10 września, Vojens (Dania)- 17 września, Malilla (Szwecja)-1 października, Toruń (Polska)- 5 listopada, GP Oceanii