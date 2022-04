Kolejna noc z Bare Knuckle Fighting Championship na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W Great Falls w stanie Montana kolejna ciekawie zapowiadająca się gala w pojedynkach na gołe pięści.

• Tym razem w walce wieczoru Lorenzo Hunt zmierzy się z Joe Riggsem, a stawką ich konfrontacji będzie mistrzowski pas w wadze półciężkiej.

• Całe show na żywo wyłącznie w Fightklubie

Na gali w Montanie tytułu bronił będzie Lorenzo Hunt. "The Juggernaut" sięgnął po pas w listopadzie ubiegłego roku, detronizując dotychczasowego czempiona, Hectora Lombarda. 39-letni bardzo doświadczony Amerykanin nie tylko zdobył wówczas tytuł, ale i wyśrubował swój rekord w walkach na gołe pięści do imponującego dorobku 6-1. Prezentuje się on jeszcze okazalej, jeśli przyjąć, że pięć ostatnich konfrontacji Hunta kończyło się jego zwycięstwami, a tylko jedna z nich odbyła się na pełnym dystansie, we wszystkich pozostałych Amerykanin gasił światło swoim rywalom przed czasem.W nocy z soboty na niedzielę przeciwnikiem "The Juggernauta" będzie jego rówieśnik, Joe Riggs, niezwykle doświadczony fighter z bardzo bogatą karierą w MMA. "Diesel" to wieloletnia gwiazda UFC, Bellatora i Strikeforce, tylko w pierwszej z tych organizacji stoczył aż dwanaście walk, ma za sobą również wiele udanych pojedynków w Europie w formule kick-boxingu i MMA. Jego kariera w BKFC nie jest tak bogata jak Hunta, również może pochwalić się jednak kilkoma znakomitymi pojedynkami. Riggs czterokrotnie walczył już w okrągłym ringu i poniósł zaledwie jedną porażkę, z Hectorem Lombardem, któremu mistrzowski pas niecały rok temu odebrał "The Juggernaut". Bilans Riggsa uzupełniają ponadto wygrane z Heriberto Tovarem i Brokiem Weaverem oraz remis z Walberem Barrosem.W innym ciekawie zapowiadającym się pojedynku walczący o drugą wygraną w BKFC Leo Bercier zmierzy się z Tylerem Vogelem. Pierwszy z nich, mający w dorobku 30 walk w MMA, na gołe pięści zadebiutował w październiku ubiegłego roku podczas gali w Montanie i znokautował wówczas w drugiej rundzie Luisa Villasenora. Dla Vogela weekendowa potyczka będzie trzecią dla organizacji BKFC, a "The Outlaw" będzie chciał odnieść w niej pierwszą wygraną. Dotychczas jego zapędy stopowali Joe Bostwick w październiku 2020 roku i Dakota Cochrane w starciu rozgrywanym zaledwie miesiąc później.Wielu kibiców wyczekuje również na kobiecą konfrontację w okrągłym ringu, w Great Falls stanie się ona udziałem Andy Nguyen i Cassie Robb. Obie mają za sobą karierę w MMA, choć trudno doszukiwać się w nich rewelacyjnych wyników. O ile Nguyen od 2008 roku wygrała osiem walk, była częstą bywalczynią gal KOTC i rywalizowała na Bellatorze, to 31-letnia Robb może pochwalić się zaledwie dwiema wiktoriami w MMA, które uzupełnia aż jedenaście porażek. Może BKFC dla jednej z nich okaże się nowym rozdziałem w karierze?Bare Knuckle Fighting Championship: Hunt vs Riggs w nocy z soboty na niedzielę (30 kwietnia/1 maja) o godz. 2.00 na żywo wyłącznie w Fightklubie