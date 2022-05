Dzień z polską muzyką w Radiu Nowy Świat

Łukasz Szewczyk

• Radio Nowy Świat przygotowało specjalną ramówkę na święto 3 maja.

• Pojawi się wielu znakomitych gości, m.in. Organek, Vito Bambino, Irena Santor, Ula Dudziak, Edyta Bartosiewicz, Grzegorz Turnau, Fisz i ich ulubiona polska myzyka

Cały dzień (3 maja 2022 roku) wypełniony będzie ważnymi rozmowami i rodzimą muzyką, którą wybrali goście zaproszeni przez redaktorów Radia Nowy Świat. Od 9.00 do 21.00, w godzinnych spotkaniach usłyszymy polskich znanych wykonawców, reprezentujących różne gatunki muzyczne.Trzeciomajowe spotkania pod hasłem:to plejada twórców, którzy mieli duży wpływ na rodzimą scenę muzyczną oraz ci, którzy właśnie teraz tworzą swoją estradową historię. To czas na gościnne rozmowy o życiu i muzyce, która jest ważna i którą zaproszeni do studia mistrzowie chcą podzielić się ze słuchaczami.Gościem specjalnym będzie laureatka wielu międzynarodowych festiwali, pierwsza w Polsce piosenkarka uhonorowana doktoratem honoris causa - Irena Santor, z którą w samo południe, w studiu przy Ostrej rozmawiać będzie Michał Nogaś. Redaktor oprócz wyjątkowego spotkania z legendą, porozmawia również z Edytą Bartosiewicz, wszechstronnie utalentowaną wokalistką, której albumy sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 1 mln egzemplarzy.Katarzyna Kasia zaprosi do studia znanych z anteny RNŚ - Wojciecha Waglewskiego i Fisza. Maria Zamachowska spotka się ze swoją imienniczką Marią Peszek, a także krakowskim bardem, Grzegorzem Turnauem. Michał Porycki zaprosił Lecha Janerkę, pojawi się też Kuba Badach.Swoje muzyczne wybory zaprezentuje również przedstawiciel młodego pokolenia Vito Bambino i niekwestionowana królowa jazzu Urszula Dudziak. To u Marceliny Słomian, a u Maćka Jankowskiego na pewno wybrzmi rock alternatywny w wykonaniu Organka i niezwykły, poetycki duet Kwiat Jabłoni.