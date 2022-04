Wings For Life World Run 2022 w TVN24

Łukasz Szewczyk

• 8 maja o godzinie 13:00 biegacze z całego świata wystartują w wyjątkowym biegu Wings for life.

• Zawodnicy biegną dla tych, którzy nie mogą. A cały dochód z imprezy przeznaczony jest na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym.

• Relację z biegu będzie można zobaczyć w TVN24 i TVN24 GO

Wyścig wyróżnia także nietuzinkowa zasada. W przypadku Wings for life to meta goni biegaczy. Samochód pościgowy poprowadzi po raz kolejny Adam Małysz. Od pierwszej edycji Wings for life w 2014 roku, telewizja TVN24 relacjonuje te niezwykłe zawody. W tym roku po raz pierwszy studio telewizyjne TVN24 będzie w samym centrum wydarzeń i powstanie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.Łukasz Jedliński, gospodarz programu, będzie gościć zawodników, ekspertów i komentatorów. Reporterzy stacji z kolei będą towarzyszyć zawodnikom na całej trasie biegu. Dodatkowo ci, którzy właśnie zakończą zmagania sportowe, będą mogli wsiąść do specjalnego mobilnego studia, żeby od razu, na gorąco zdać swoją relację z zawodów. Polacy od razu pokochali ten bieg. Cały świat patrzy na naszych biegaczy, którzy od początku zdominowali wyścig. Dodatkowo wszystkie pakiety na bieg w Poznaniu wyprzedały się w jeden dzień. Ci, którzy nie zdążyli, mogą pobiec z aplikacją w dowolnym miejscu i także wesprzeć zbiórkę. Aplikacji głosu udzielili Kapitan Wąs, Monika Pyrek i Tomasz Zimoch.Relacje z Wings For Life World Run na antenie TVN24 oraz w aplikacji TVN24 GO w niedzielę (8 maja 2022 roku) od godziny 12.30.