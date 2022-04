Bayern i Lewandowski z mistrzostwem. Reszta walczy do końca. Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Bayern Monachium i Robert Lewandowski po wygranej 3:1 z Borussią Dortmund, są już mistrzami Niemiec. Z kolei Borussia jest niemal pewna wicemistrzostwa

• Reszta drużyn z pierwszej ósemki walczy o grę w Lidze Mistrzów i europejskich pucharach, a pięć zespołów z miejsc 13-17, na trzy kolejki przed końcem sezonu, do końca bije się o utrzymanie w Bundeslidze

Bayern przed tygodniem triumfował 3:1 na własnym stadionie z największym rywalem Borussią, a Robert Lewandowski i spółka po meczu mogli świętować mistrzostwo Niemiec. Teraz bez jakiejkolwiek presji w sobotę o 15.30 grają na wyjeździe z Mainz. "Lewy" może skupić się na biciu kolejnych rekordów i powiększaniu dorobku strzeleckiego, a koronę króla strzelców mógłby odebrać mu już tylko jakiś kataklizm (ma na koncie 33 gole, a drugi Patrik Schick 21). Z kolei Borussia już tylko matematycznie mogłaby wypuścić z rąk wicemistrzostwo, mając osiem punktów przewagi nad Bayerem Leverkusen, a do zdobycia pozostaje dziewięć punktów.Trwa walka o 3. miejsce, a także o czwarte również dające prawo gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów, jak również rywalizacja o dwie kolejne przepustki do europejskich pucharów (5. miejsce - faza grupowa Ligi Europy, 6. pozycja - kwalifikacje do Ligi Konferencji Europy). Na razie w wyścigu o podium, po wpadce RB Lipsk przed tygodniem (1:2 u siebie z Unionem Berlin) znowu prowadzi Bayer Leverkusen z 55 punktami, przed drużyną z Lipska właśnie (54). Dalej są Freiburg (52 punkty), Union (50) i Koeln (49). A o europejskich pucharach marzyć może jeszcze nawet ósme Hoffenheim (46 punktów).Na dole tabeli też jest ciekawie. Przedostatnia Arminia (26 punktów) i będące na spadkowym miejscu barażowym VfB Stuttgart (28), ścigają Herthę (32). Będący na 14. miejscu FC Augsburg z Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym wydaje się bezpieczny z 35 punktami, ale matematycznie nawet trzynaste VfL Bochum (36) nie może być pewne utrzymania. Podsumowując, niemal cała liga na trzy kolejki przed końcem sezonu Bundesligi o coś walczy.Mecze szczególnie elektryzujące w tej kolejce to m.in. sobotnie starcia o 15.30 grającego o utrzymanie Augsburga ze ścigającym europejskie puchary FC Koeln oraz bezpośrednia rywalizacja przedostatniej Arminii ze strefy spadkowej z będącą tuż nad strefą Herthą (26 punktów Arminii, 32 Herthy). W sobotę o 18.30 ostatni zryw po Europę może podjąć Hoffenheim (46 punktów), podejmujące Freiburg (52 punkty), który ma szanse nawet na ligowe podium. A dwaj najpoważniejsi kandydaci do trzeciego miejsca zagrają w poniedziałek o 20.30: RB Lipsk (54 punkty) na wyjeździe w Moenchengladbach, a Bayer Leverkusen (55 punktów) u siebie z Eintrachtem.Sobotnie studio Bundesligi na Viaplay.pl z udziałem Piotra Domagały, Tomasza Urbana i Marcina Borzęckiego można oglądać od 15.00. Poniedziałkowe - od 20.00 (w studiu pojawią się Justyna Kostyra, Tomasz Urban, Wojciech Górski, Michał Zachodny, Marcin Borzęcki, a nawet... Piotr Chłystek, który opowie o początku fazy play-off w najlepszej hokejowej lidze świata NHL), a o 22.15 na platformie Viaplay będzie można obejrzeć magazyn skrótów wszystkich meczów 32. kolejki.Mecze 32. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Piątek (29 kwietnia):• 20.30komentują Rafał Kędzior i Marcin BorzęckiSobota (30 kwietnia):• 15.30komentują Kamil Kania i Wojciech Piela• 15.30komentuje Mateusz Juza• 15.30komentuje Marcin Pawłowski• 15.30komentują na żywo ze stadionu w Moguncji: Mariusz Hawryszczuk i Michał Zachodny• 15.30komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki• 18.30komentują Szymon Ratajczak i Wojciech GórskiPoniedziałek (2 maja):• 20.30komentują Rafał Wolski i Michał Zachodny• 20.30komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki