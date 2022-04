Walka o fotel lidera ligi włoskiej oraz o mistrzostwo Hiszpanii - weeend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Na przełomie kwietnia i maja ELEVEN SPORTS pokaże spotkania AC Milanu z ACF Fiorentiną i Udinese Calcio z Interem Mediolan, których stawką jest pozycja lidera rozgrywek ligi włoskiej.

• Transmitowany będzie również mecz Realu Madryt z RCD Espanyolem, który może przesądzić o tytule mistrza Hiszpanii dla Królewskich.

• Natomiast fanów speedwaya czekają emocje związane z czwartą rundą zmagań w PGE Ekstralidze.

Ekscytujący sezon ligi włoskiej wchodzi na ostatnią prostą, a różnica między prowadzącym w tabeli AC Milanem a drugim Interem Mediolan wynosi tylko dwa punkty! W najbliższy weekend Rossoneri będą bronili pozycji lidera w starciu z walczącą o awans do europejskich pucharów ACF Fiorentiną. Kibice liczą na równie duże emocje, jak w jesiennej konfrontacji tych zespołów, kiedy Viola po niezwykle wyrównanych zmaganiach wygrała 4:3. Po stronie drużyny z Florencji szanse na grę od pierwszej minuty mają reprezentanci Polski, Krzysztof Piątek oraz Bartłomiej Drągowski. Szczególnie zmotywowany będzie ten pierwszy, który ma za sobą udane występy w Milanie, ale rozstał się z tym klubem w niezbyt przyjemnych okolicznościach.Przed trudnym zadaniem stanie w weekend Inter Mediolan, który zagra na wyjeździe z Udinese Calcio. Piłkarze trenera Simone Inzaghiego przegrali tylko jeden z ostatnich dwunastu meczów wyjazdowych, ale tym razem muszą być bardzo czujni, bo gospodarze w obecnych rozgrywkach dotychczas odebrali punkty m.in. Juventusowi FC, AC Milanowi, S.S. Lazio i AS Romie. Na Stadio Friuli kluczowe role mogą odegrać ofensywne gwiazdy obu ekip - Gerard Deulofeu, który w sześciu poprzednich występach w barwach Udinese zanotował w sumie cztery trafienia i dwie asysty, oraz Lautaro Martínez, który trafiał do siatek rywali w trzech z ostatnich czterech spotkań Interu.Real Madryt do zdobycia swojego 35. tytułu mistrza Hiszpanii potrzebuje już tylko jednego punktu i postara się go wywalczyć w ten weekend w starciu z RCD Espanyolem. Zespół trenera Carlo Ancelottiego będzie faworytem, ale warto przypomnieć, że w jesiennym spotkaniu z ekipą z Barcelony sensacyjne przegrał 1:2. Była to jedna z zaledwie trzech porażek Królewskich w tym sezonie. Dużą atrakcją rewanżowego meczu na Estadio Santiago Bernabéu będzie pojedynek Karima Benzemy w barwach gospodarzy z Raúlem de Tomásem w szeregach gości. To dwaj najlepsi snajperzy bieżących rozgrywek LaLiga Santander, którzy strzelili w sumie aż 40 goli i zaliczyli 14 asyst. Czy to jeden z nich przesądzi o losach tej rywalizacji?Istotne dla układu w czołówce tabeli spotkanie odbędzie się także na Estadio San Mamés, gdzie ósmy w stawce Athletic Club podejmie czwarte Atlético Madryt. Gospodarze zachowują cień szansy na awans do europejskich pucharów, ale by ją przedłużyć, muszą pokonać ekipę trenera Diego Simeone. Z kolei goście bardzo potrzebują punktów w walce o kwalifikację do kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Drużyna ze stolicy dysponuje większym potencjałem, ale nie wygrała żadnego z ostatnich trzech meczów z klubem z Kraju Basków. Czy w ten weekend uda jej się przełamać niekorzystną serię?Paris Saint-Germain ma już zapewniony tytuł mistrza Francji, ale za jego plecami wciąż toczy się walka o drugie miejsce w tabeli, które gwarantuje kwalifikację do Ligi Mistrzów UEFA. Najbliżej realizacji tego planu jest Olympique Marsylia, który w ten weekend podejmie liczący się w grze o awans do europejskich pucharów Olympique Lyonnais. Gospodarze postarają się o rewanż za jesienną porażkę z Lyonem 1:2. Wiele będzie zależało od Arkadiusza Milika, który w poprzednim starciu z tym rywalem na Stade Vélodrome strzelił gola. Czy także tym razem Polak odegra ważną rolę w "olimpijskich derbach"?Sporych emocji powinno dostarczyć również spotkanie RC Strasbourg Alsace - Paris Saint-Germain. Ekipa ze Strasburga pozostaje niepokonana na własnym stadionie od prawie pięciu miesięcy i jest coraz bliższa zagwarantowania sobie gry w następnej edycji Ligi Europy UEFA. W ten weekend poprzeczka będzie jednak zawieszona najwyżej jak to możliwe, bo PSG to zdecydowanie najlepszy zespół ligi francuskiej w obecnym sezonie. Czy Karolowi Fili i jego kolegom uda się zatrzymać rozpędzonych Kyliana Mbappé, Leo Messiego i spółkę?Na trzy kolejki przed końcem sezonu ligi portugalskiej emocje sięgają zenitu, bo przewaga prowadzącego w tabeli FC Porto nad drugim Sportingiem CP stopniała do sześciu "oczek" i kwestia tytułu mistrzowskiego wciąż pozostaje otwarta. Smoki kilka dni temu niespodziewanie przegrały z SC Bragą i w ten weekend zrobią wszystko, by powrócić na zwycięską ścieżkę. Ich przeciwnikiem będzie FC Vizela, która bardzo potrzebuje punktów w walce o utrzymanie w Liga Portugal. Piłkarze z Porto od 13 marca stracili tylko jedną bramkę, ale powinni zwrócić szczególną uwagę na skutecznego napastnika Vizeli, Guilherme'a Schettine'a, a także ofensywnie usposobionego obrońcę Kiko Bondoso. Ten pierwszy przed tygodniem strzelił oba gole w wygranym 2:1 meczu z FC Arouką, a drugi ma na koncie w bieżącej kampanii już pięć trafień i sześć asyst. Z kolei w ataku drużyny lidera rozgrywek wiele będzie zależało od duetu Mehdi Taremi - Evanilson, który od sierpnia miał udział w aż 48 bramkach zdobytych przez swoją ekipę.RSC Anderlecht i Club Brugge KV to najbardziej utytułowane kluby w Belgii, a ich konfrontacje cieszą się dużym prestiżem i należą do głównych wydarzeń każdego sezonu Jupiler Pro League. Podobnie jest w aktualnych rozgrywkach, bo obie ekipy awansowały do grupy mistrzowskiej, w której toczy się walka o najcenniejsze piłkarskie trofeum w Belgii, jednak muszą gonić sensacyjnego lidera, Royale Union Saint-Gilloise. Znacznie bliżej tego celu są piłkarze z Brugii, którzy tracą do Unionu tylko trzy punkty. Dla nich stawką wyjazdowego starcia z Anderlechtem jest więc pierwsze miejsce w tabeli. Zespół spod Brukseli ma większą stratę i w tym spotkaniu musi wygrać, by przedłużyć by swoje nadzieje na tytuł. Na Lotto Park można spodziewać się wyrównanego meczu, ponieważ obie drużyny prezentują bardzo zbliżony poziom, a ich cztery ostatnie mecze zakończyły się remisami. Czy tym razem uda się wyłonić zwycięzcę?Po trzech rundach nowego sezonu PGE Ekstraligi FOGO UNIA Leszno jest na drugim miejscu w tabeli i potwierdza, że będzie liczyć się w grze o mistrzostwo Polski. Formą imponują szczególnie Janusz Kołodziej i Jason Doyle, którzy są w czołówce najlepiej punktujących zawodników w lidze. W najbliższej kolejce Byki zmierzą się z beniaminkiem ARGED MALESĄ Ostrów Wielkopolski i jeśli uda im się wygrać, to przynajmniej do niedzieli awansują na pozycję lidera rozgrywek. Gospodarze muszą jednak uważać na asa gości Chrisa Holdera, który w swoich dotychczasowych piętnastu biegach w bieżącej kampanii odniósł osiem zwycięstw, pięć razy zajmował drugie miejsce, dwukrotnie był trzeci i nigdy nie przekroczył linii mety jako ostatni.Bardzo ciekawie zapowiada się również starcie trzeciego w tabeli ZOOLESZCZ GKM Grudziądz z czwartą MOJE BERMUDY STALĄ Gorzów. Ozdobą tego spotkania będzie konfrontacja Nickiego Pedersena po stronie gospodarzy z Bartoszem Zmarzlikiem w barwach gości. Duńczyk to trzykrotny indywidualny mistrz świata, a Polak sięgał po trofeum dla najlepszego żużlowca globu dwa razy. Od początku obecnego sezonu obaj spisują się znakomicie, dlatego powinni stanowić siłę napędową swoich drużyn.Plan transmisji:Piątek (29 kwietnia):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Rafał Dobrucki, reporterka: Joanna Cedrych• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Mariusz Puszakowski, reporter: Tomasz Lorek• 20:40 Championship:(ELeven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Mateusz Majak• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Krzysztof RotSobota (30 kwietnia):• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda, studio: Mateusz Majak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 17:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Adrian Gątarek• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 18:10)komentarz: Mateusz Święcicki, Michał Świerżyński• 19:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Michał Świrkula• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1m studio od 20:00)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(ELeven Sports 4)komentarz:Marcin Grzywacz• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (1 maja):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica, studio: Mikołaj Kruk, Piotr Dumanowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Dominik Guziak, Antoni Partum• 18:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Antoni Partum• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (2 maja)• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(ELeven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Gazda• 21:00(Eleven Sports 1)• 22:00- magazyn (Eleven Sports 1)