Derby Krakowa, wyścig o mistrzostwo Anglii, żużel - weekend w Canal+ Sport

To będzie atrakcyjny i długi weekend dla fanów. W sobotę kibice będą mogli obserwować kolejny etap pasjonującego wyścigu po mistrzostwo Anglii. O godz. 13:25 rozpocznie się transmisja spotkania Newcastle - Liverpool, a o 18:25 Leeds United - Manchester City. W tabeli The Citizens nadal o jeden punkt wyprzedzają The Reds. Z kolei w niedzielę ciekawie zapowiadają się derby Londynu West Ham - Arsenal. Drużyna Davida Moyesa straciła impet w końcówce sezonu i na miejsce w TOP 4 ma nikłe szanse. Z kolei Arsenal po udanych meczach z Chelsea i Manchesterem United zajmuje czwartą pozycję i zrobi wszystko, aby jej nie opuścić.Drużyny ze ścisłej czołówki tabeli rozegrały mecze 31. kolejki PKO BPjuż wcześniej. Ale to nie oznacza, że fani ligowej piłki nie mogą liczyć na wielkie emocje. Wręcz przeciwnie - hitem kolejki będą z pewnością niedzielne derby Krakowa Cracovia - Wisła. W tym sezonie obie drużyny z Krakowa obserwują walkę o tytuł mistrzowski z oddali, ale mało kto spodziewał się, że Biała Gwiazda będzie spoglądała na nią aż ze strefy spadkowej. 16 pozycja, 29 punktów i naprawdę trudna sytuacja przed trudnym meczem. Ale takie spotkania wyzwalają w piłkarzach dodatkową motywację. W innych ciekawszych meczach Górnik Zabrze zagra w piątkowy wieczór z Radomiakiem, a w sobotę PGE FKS Stal Mielec zmierzy się z Legią Warszawa.Uber Eats znamy już mistrza Francji, po ostatniej kolejce tytuł zapewnił sobie Paris Saint-Germain. W tej kolejce paryżanie rozegrają swój mecz w piątek, a ich rywalem będzie Strasbourg. Po tytuł wicemistrzowski dość pewnie zmierza Olympique Marsylia. Drużyna Jorge Sampaolego podejmie w ten weekend Olympique Lyon. To bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie zostanie rozegrane w niedzielny wieczór.Santander trwa zacięta walka o wicemistrzostwo Hiszpanii. Po tytuł mistrzowski pewnie zmierza Real Madryt, ale losy drugiego miejsca mogą się ważyć do samego końca rozgrywek - zarówno druga w tabeli Barcelona, jak i trzecia Sevilla mają po 63 punkty. W niedzielny wieczór Katalończycy zagrają z Mallorką. Barcelona jest faworytem, choć podobnie było w ostatnim meczu, który zakończył się sensacyjną porażką gospodarzy Camp Nou z Rayo Vallecano. Sevilla swój mecz rozegra już w piątek - wieczorem zmierzy się z Cadiz.W majowy weekend nie może zabraknąć emocji. W niedzielnych spotkaniach PGE Ekstraligi ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa zmierzy się z BETARD SPARTĄ Wrocław (godz. 16:30), a APATOR Toruń podejmie lidera tabeli MOTOR Lublin (godz. 19:15). Także w niedzielę starcie eWinner 1. Ligi Cellfast Wilki Krosno - Orzeł Łódź. W sobotę transmisja meczu 2. Ligi Żużlowej Unia Tarnów - Polonia Piła. Żużlowy weekend zwieńczy transmisja z poniedziałkowego meczu eWinner 1. Ligi ROW Rybnik - Cellfast Wilki Krosno.Plan transmisji:Piątek (29 kwietnia):17:40 Ekstraklasa:Gliwice (Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Maciej Murawski20:25 Ekstrak lasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marcin Baszczyński20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Krzysztof Marciniak, Tomasz Wieszczycki20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała21:55 LaLiga Smartbank: Las Palmas - Malaga (Canal+ Online)Sobota (30 kwietnia):11:55 Statscore Futsal Ekstraklasa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Kornacki, Grzegorz Kaczmarczyk13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka13:55 LaLiga:(Canal+ Family)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski13:55 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Łopaciński, Patryk Malitowski14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Kaczmarczyk15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Szymon Przedpełski16:55 Ligue 1:9Canal+ Family)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Bojanowski17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow20:40 Liga ACB:(Canal+ Sport 5)komentarz: Gabriel Rogaczewski20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Paweł GrabowskiNiedziela (1 maja):12:55 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Wojciech Michałowicz13:55 LaLiga:(Canal+ Family)komentarz: Michał Kornacki, Tomasz Lipiński13:55 1 liga Żużlowa:(Canal6 Online)14:00 1 liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Mitrut, Patryk Malitowski14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Michał Żewłakow14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Rudzki, Rafał Nahorny14:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka14:55 Ligue 1:(Canal+ Online)16:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Radosław Majdan17:00 Ligue 1:(Canal+ Online)17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Kamil Kosowski18:10 LaLiga Smartbank: Lugo - Tenerife (Canal+ Online)18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski19:15 Ekstraliga:I(Canal+ Sport 5)komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław Jabłoński19:55 Superleague Ellada:(Canal+ Online)komentarz: Adrian Olek, Arkadiusz Malarz20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Marek Jóźwiak20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz ĆwiąkałaPoniedziałek (2 maja):20:25 1 Liga Żulowa:(Canal+ Sport 5)20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka