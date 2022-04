Drugi sezon "Nieobecnych" już od maja w Playerze (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Poruszający hit Playera powraca z kolejnym sezonem.

• Już wkrótce fani serwisu ponownie spotkają się Milą Gajdą, Filipem Zacharą oraz podążą za nową sprawą zaginięcia.

• Tym razem w towarzystwie Elżbiety Zawady, która od 15 lat żyje nadzieją na odnalezienie córki Kasi. A także nieustannie stawia czoło demonom przeszłości.

W drugiej odsłonie "Nieobecnych" fani Playera podążą za historią Elżbiety Zawady, która żyje niegasnącą nadzieją odnalezienia swojej córki Kasi. 17-letnia wówczas dziewczyna zniknęła nagle w tajemniczych okolicznościach. Prowadzone przed laty śledztwo okazało się bezskuteczne. Teraz - 15 lat później - pojawia się pierwszy znaczący trop, a wznowiona sprawa może ujawnić największą tajemnicę głównej bohaterki drugiego sezonu, Elżbiety. Co naprawdę wydarzyło się przed laty? Czy Zawada znajdzie odpowiedzi na nurtujące ją pytania i w końcu odzyska utracony spokój?W tych trudnych momentach szefową Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych wesprze najlepszy pracownik i bratanek, podkomisarz Filip Zachara. Pracując nad kolejnym - tym razem bardzo osobistym - śledztwem, policjant będzie musiał nie tylko zmierzyć się z emocjami zrozpaczonej Elżbiety, ale przede wszystkim własnymi. A te, za sprawą relacji z Milą, zaczną mu się wymykać spod kontroli. Nieoczekiwanie to właśnie jego partnerka, podążając za swoją intuicją, dotrze do ważnych dla sprawy faktów, jednocześnie trafiając w sam środek dramatu i ściągając na siebie niebezpieczeństwo.Na ekrany powracają: Danuta Stenka, Justyna Wasilewska, Piotr Głowacki oraz gościnnie Zbigniew Stryj, do których w premierowych odcinkach dołączą m.in.: Karolina Gruszka, Eliza Rycembel, Cezary Łukaszewicz, Krzysztof Zawadzki, Kazik Mazur, Marcin Czarnik, Magdalena Czerwińska, Maciej Mikołajczyk, Konrad Eleryk, Marcin Januszkiewicz, Aleksy Komorowski i inni.Promocji drugiej serii "Nieobecnych" towarzyszy akcja społeczna Playera i Fundacji ITAKA "W pokojach zaginionych mieszka nadzieja, która nigdy nie gaśnie".