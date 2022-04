"Dziewczyny z Dubaju" w Canal+ Online. Nie dla abonentów Canal+ w kablówkach

Łukasz Szewczyk

• Premiera głośnego filmu "Dziewczyny w Dubaju" w Canal+ Online

• Brak dostępu online coraz bardziej uciążliwy dla abonentów pakietu Canal+ w kablówkach

Piękne kobiety, podróże luksusowymi jachtami i szalone imprezy przy najdroższym szampanie. O młodych Polkach, celebrytkach i modelkach wyjeżdżających do zagranicznych kurortów w celu zarabiania na zapewnianiu rozrywki i towarzystwa bogatym mężczyznom, mówiło się od wielu lat. Film inspirowany był wydarzeniami opisanymi w książce Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju".- mówi producentka filmu Dorota "Doda" Rabczewska. Doda podkreślała, że jej głównym celem było skłonienie kobiet do refleksji nad własnym życiem.Głośny obraz opowiada historię młodej, ambitnej dziewczyny Emi, która od lat marzy o karierze w wielkim świecie. Dlatego gdy tylko nadarzyła się okazja, bez wahania decyduje się zostać ekskluzywną escort girl. Wkrótce to właśnie ona, na zaproszenie arabskich szejków, zaczyna rekrutować Polki - celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, luksusowy świat szybko ujawnia swoją ciemną stronę.Najpopularniejszy polski film, który w 2021 r. jako jedyny przyciągnął do kin ponad milion widzów,. To oznacza, że film mogą obejrzeć abonenci Canal+ z dostępem online na platformach Canal+ i Orange TV oraz z wykupionym bezpośrednim dostępem do serwisu. Nie wiadomo kiedy film będzie miał swoją premierę na telewizyjnej antenie Canal+.Przypomnijmy, że od dawna specjalny dostęp do serwisu Canal+ Online w ramach abonamentu mają klienci satelitarnej platformy Canal+. Od kwietnia także klienci telewizji Orange, którzy posiadają pakiet telewizyjny od Canal+, mogą bezpłatnie korzystać z serwisu Canal+ Online dla abonentów.Do tej pory na ograniczony dostęp do oferty sportowej w ramach abonamentu narzekali głównie kibice. Coraz więcej transmisji, które nie mieszczą się na telewizyjnych antenach, dostępne są tylko w Canal+ Online. Teraz coraz brak dostępu online do oferty Canal+ dla abonentów kablowych będzie dostrzegany przy okazji kolejnych premierach filmowych czy serialowych. Nie zapominajmy, że dostęp online to także wygoda oglądania treści, czyli dostęp do nowych oraz archiwalnych pozycji "na żądanie", na rożnych ekranach, kiedy mamy czas, a według telewizyjnej ramówki. Na konkurencyjnym rynku to minimalny standard dla telewizyjnych treści premium.Można zakładać, że, głównie ze względu na zmożoną konkurencję ze strony Netflixa czy telewizyjnego konkurenta HBO, który od dawna stawia na szeroki dostęp online dla swoich abonentów e kablówkach. Dzięki temu u większości operatorów kablowych, przy okazji wykupienia pakietu telewizyjnego HBO, oferowany jest jednocześnie dostęp online (do HBO Max). Dzięki temu abonent zyskuje swobodny dostęp do pełnej oferty. O abonentów dużych sieci kablowych coraz intensywniej walczy także platforma Viaplay, która od nowego sezonu będzie pokazywał m.in. ligę angielską.Czy Canal+ planuje rozszerzenie dostępu online także dla abonentów Canal+ w sieciach kablowych? Kilka dni temu wysłaliśmy pytania do rzecznik prasowego Canal+, jednak do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.