Kryminalne zagadki w słonecznym Los Angeles w maju w AXN

Łukasz Szewczyk

• Maj w AXN

• Rządowa agencja NCIS: Los Angeles w walce z przestępstwami przeciwko marynarce wojennej w różnych zakątkach świata

• Młody chirurg ze spektrum autyzmu ratujący życie pacjentów w szpitalu w San Antonio

• Człowiek pająk w obronie europejskich miast przed nowym wrogiem

Serialopowiada o członkach Naval Criminal Investigate Service w Los Angeles, w których ręce trafiają najtrudniejsze sprawy kryminalne dotyczące armii USA. Agenci specjalni G. Callen i Sam Hanna (Chris O'Donnel i LL Cool J) dzięki pracy w terenie potrafią przeniknąć do przestępczego podziemia. Wsparcie zapewniają im komputerowy magik Eric Beale (w tej roli Barrett Foa) oraz analityk wywiadu Nell Jones (grana przez Renée Felice Smith). W 13. sezonie jednostka nadal będzie starała się złapać rosyjską terrorystkę Katyę. Premiera 13. sezonu serialu "Agenci NCIS: Los Angeles" w czwartek 19 maja o godz. 22.00. Kolejne odcinki w każdy czwartek o 22:00 w AXN.W serialuShaun Murphy (Freddie Highmore), niezwykle uzdolniony młody chirurg z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dołącza do zespołu lekarzy z prestiżowego szpitala chirurgicznego St. Bonaventure. Jest samotny, ma problemy z komunikacją, a jedyną osobą, która go wspiera jest dr Aaron Glassman (Richard Schiff), który przeciwstawia się sceptycyzmowi i uprzedzeniom osób zarządzających szpitalem i wprowadza Shauna do zespołu. Shaun będzie musiał pracować ciężej niż kiedykolwiek wcześniej, aby odnaleźć się w nowym środowisku i udowodnić współpracownikom, że jego niezwykłe umiejętności medyczne mogą ratować ludzkie życie. W nowych odcinkach 5. sezonu serialu zespół szpitala St. Bonaventure będzie zajmował się nowymi ciekawymi przypadkami medycznymi i zawirowaniami w życiu prywatnym bohaterów. Nowe odcinki 5. sezonu serialu "The Good Doctor" od środy 11 maja o godz. 21:05. Kolejne odcinki w każdą środę o 21:05 w AXN.W filmiePeter Parker (Tom Holland) powraca jako Spider-Man. Super bohater z sąsiedztwa wyrusza ze szkołą na europejskie wakacje. Jednak plan porzucenia obowiązków Spider-Mana na kilka tygodni nie udaje się, kiedy Peter decyduje się pomóc Nickowi Fury'emu (Samuel L. Jackson) odkryć sekret tajemniczych ataków w europejskich miastach. Film "Spider-Man: Daleko od domu" we wtorek 3 maja o godz. 20:00 w AXN.W filmieZłodziej Frank (Benicio Del Toro) dostaje zadanie dostarczenia olbrzymiego diamentu Aviemu (Dennis Farina), który jest jednym z szefów nowojorskiej mafii. Po drodze mężczyzna zatrzymuje się w Londynie, gdzie pada ofiarą oszustów. Avi wpada w szał na wieść o kłopotach Franka i jedzie do stolicy Anglii. Na miejscu wynajmuje Tony'ego (Vinnie Jones) z nadzieją, że uda mu się odnaleźć Franky'ego i drogocenny klejnot. Film "Przekręt" w sobotę 7 maja o godz. 20:00 w AXN.