Kinowy hit "Ad Astra". Światowy Dzień Kosmosu w FilmBox Premium HD

Łukasz Szewczyk

• Uwodzący obrazami, melancholijny i przejmujący.

• W Światowy Dzień Kosmosu (21 maja 2022 roku) kanał FilmBox Premium HD wyemituje "Ad Astrę" z Bradem Pittem w roli głównej.

• Film to nieziemska historia, w której główny bohater będzie musiał odbyć daleką podróż, nie tylko w przestrzeń kosmiczną, ale i w głąb siebie.

W sobotę (21 maja o godz. 21:00) FilmBox Premium HD wyemituje kinowy hit pt."Ad Astra", który zapewni widzom filmową wędrówkę po zakątkach przestrzeni kosmicznej. Film w reżyserii Jamesa Graya to gratka nie tylko dla miłośników kosmosu i gatunku sci-fi. W produkcji nie zabraknie akcji rodem z kina przygodowego, elementów horroru, ale także wyczulenia na najdelikatniejsze emocje. "Ad Astra" to również uczta dla uszu. Muzyka skomponowana przez Maxa Richtera nadaje scenom głębi i niepowtarzalnej atmosfery.Akcja filmu "Ad Astra" rozgrywa się w przyszłości, kiedy podróże kosmiczne stają się codziennością. Księżyc jest skolonizowany. Na Ziemi dochodzi do niebezpiecznych wyładowań, nazywanych udarami. Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) jest doświadczony, opanowany i profesjonalny. Wkrótce wyrusza na wyprawę poza granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca (Tommy Lee Jones) i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. Podczas misji, w głowie głównego bohatera, rodzi się wiele rozważań m.in.: na temat sensu ludzkiej egzystencji, miejsca naszej rasy we wszechświecie, czy autodestrukcyjnych zapędów korporacji. Royowi w podróży towarzyszy pułkownik Pruitt (Donald Sutherland), emerytowany astronauta SpaceCom i jeden z najstarszych przyjaciół jego ojca. Oprócz Brada Pitta w filmie wystąpili także m.in.: Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler i Donald Sutherland. Produkcja otrzymała m.in. nominację do Oscara i 3 nominacje do nagrody Saturn.To jednak nie koniec emocji. Z okazji Światowego Dnia Kosmosu, który przypada w sobotę, 21 maja, stacja wyniesie widzów na filmową orbitę. Tego dnia, oprócz "Ad Astry", w repertuarze FilmBox Premium HD pojawią się także:czy