Majowe "Głośne hity" w Stopklatce

Stopklatka rozpocznie majowe pasmo filmemw sobotę, 7 maja o godz. 20:00. W obrazie Simona Westa zagrały największe gwiazdy światowego kina, Nicolas Cage, John Cusack i John Malkovich. To historia warunkowo zwolnionego więźnia Camerona Poe (Nicolas Cage) wracającego do domu pilnie strzeżonym samolotem, na którego pokładzie są też najniebezpieczniejsi przestępcy w kraju. Kryminaliści pod dowództwem psychopatycznego Cyrusa Grissoma (John Malkovich) przejmą maszynę, a Poe znajdzie się w śmiertelnej pułapce, której rozwiązanie będzie do ostatniej minuty filmu nieznane... "Con Air - lot skazańców" zyskał fanów na całym świecie i zarobił ponad 220 milionów dolarów na sprzedaży biletów. Produkcja może pochwalić się również dwiema nominacjami do Oscara, doceniono ją także na galach wręczenia Grammy i Saturnów.Na widzów czeka także wielki przebój kinowyz Leonardo DiCaprio. Stopklatka pokaże go w sobotę, 14 maja o godz. 20:00. "Wilk z Wall Street" w reżyserii Martina Scorsese to zrealizowana z lekkością i rozmachem prawdziwa historia milionera-aferzysty Jordana Belforta (w tej roli Leonardo DiCaprio) i jego domu maklerskiego Stratton Oakmont. Jordan Belfort był złotym dzieckiem świata amerykańskich finansów. Szybki i oszałamiający sukces przyniósł mu fortunę, władzę i poczucie bezkarności. Pokusy czaiły się wszędzie, a Belfort lubił im ulegać i robił to w wielkim stylu. Miał wszystko, oprócz umiaru. Film otrzymał aż pięć nominacji do Oscara. Złoty Glob trafił natomiast do Leonardo DiCaprio, który w sposób brawurowy zagrał rolę miliardera.W majowej odsłonie pasma "Głośne Hity" znajdzie się też przebojowa francuska komedia, którą stacja wyemituje 21 maja o godz. 20:00. To pełna ciętego humoru historia małżeństwa, Marie i Claude, i ich czterech córek. Na nieszczęście konserwatywnych rodziców, córki nie spełniły marzeń o idealnym zięciu, bowiem wyszły kolejno za żyda, muzułmanina i Chińczyka, zaś najmłodsza właśnie zaręczyła się z pochodzącym z Afryki Charlesem. Czy uda się pogodzić wszystkich ze sobą i nie zwariować, gdy każdy pochodzi z innej kultury, ma swoje obyczaje, wierzenia i religię?W ostatnią sobotę maja o godz. 20:00 Stopklatka pokaże klasyk kina sensacyjnegoz Harrisonem Fordem w roli prezydenta USA. Akcja filmu toczy się w powietrzu, gdy grupa rosyjskich terrorystów porywa samolot rządowy, na pokładzie którego znajduje się prezydent Stanów Zjednoczonych wraz z rodziną. Świat paraliżuje widmo globalnego konfliktu, tymczasem od odwagi i sprytu prezydenta zależy przetrwanie jego i jego najbliższych. Produkcja zdobyła dwie nominacje do Oscara.