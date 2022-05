Miesiąc świrów na SundanceTV

Łukasz Szewczyk

• Kanał SundanceTV na maj przygotował cykl "Miesiąc świrów"

• Cztery zupełnie różne, lecz równie fascynujące historie pełne zadziwiających konceptów, paranormalnych doświadczeń i onirycznych światów.

"The Show" / Fot. materiały prasowe

Cykl rozpocznie(5 maja, o godz. 22.00). Ruth wprowadza się do swojego chłopaka mieszkającego na kempingu. Napięcie zaczyna rosnąć, gdy dziewczyna dokonuje niepokojącego odkrycia, które wciąga ją w spiralę obsesji.Z kolei(12 maja, godz. 22.00) to pełen tajemnic film stworzony przez legendarnego scenarzystę komiksowego Alana Moore'a. Fletcher Dennis to człowiek o wielu talentach, paszportach i tożsamościach. Przybywa do Northampton - dziwnego i nawiedzonego miasta w sercu Anglii, równie niebezpiecznego jak on sam. Fletcher otrzymuje od swojego klienta zadanie - ma odnaleźć skradziony artefakt. Zostaje przez to wplątany w świat mroku, w którym żyją wampiry, śpiące piękności, gangsterzy Voodoo, prywatni detektywi w stylu noir i zamaskowani mściciele. Szybko wpada w dziwaczną i deliryczną czarną dziurę, która kryje się tuż pod powierzchnią tego pozornie spokojnego miasteczka. Wkrótce Fletcher odkrywa, że zaciera się granica między snem, a rzeczywistością i być może nie ma już prawdziwego świata, do którego można by wrócić...Kolejna pozycja to(19 maja, godz. 22.00). Dwóch mężczyzn żyje dokładnie po przeciwnych stronach świata. Kiedy jeden z nich śpi, drugi działa na jawie. Gdy w końcu się spotykają, pojawia się proste pytanie: który z nich jest snem, a który śniącym?Cykl zakończy film(26 maja, godz. 22.00). O'Neil, alchemik, zmusza grupę do pomocy w poszukiwaniu ukrytego skarbu, który według niego jest zakopany na polu. Wkrótce natrafiają na rozległy krąg grzybów, które postanawiają zjeść i szybko pogrążają się w chaosie kłótni, walki i paranoi. Gdy staje się jasne, że skarbem może być coś innego niż złoto, bohaterowie powoli stają się ofiarami przerażających energii uwięzionych w polu.